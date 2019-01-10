【電影《證人》發佈會】鄭雨盛透露因拍攝關係片場要長期準備「氧氣呼吸機」？！
電影 2019年1月10日 星期四18:40 Sani
昨日上午，鄭雨盛和金香起一起出席了新片《證人》的發佈會，17年前就有過合作的兩個人，互動起來果然很有趣呢！
《證人》講的是律師淳浩（鄭雨盛 飾）力圖證明被懷疑殺人的嫌犯無罪，而現場唯一目擊者是一位自閉症少女智雨（金香起 飾）。 果然是演技過硬的演員才撐得起來的劇情！
鄭雨盛透露，因為角色感情太強烈和豐富，拍片現場一直準備著「氧氣呼吸機」供演員們換氣！ 「搭的法庭場景的攝影棚一直搭到天花板，裡邊人員眾多、燈光強烈，通風時間卻很有限，時間長了頭會很暈，於是就請製作組準備了一些罐裝氧氣。 」
MC問金香起鄭雨盛最好的一點是什麼，沒想到鄭雨盛卻先搶答：「應該不只有一點吧！ 」真是調皮的叔叔XD 金香起說：「（鄭雨盛）有很溫柔的卡里斯馬。 卡里斯馬分很多種，通過每個人的眼神和模樣表現出來，鄭雨盛的就是溫柔的卡里斯馬。 」
金香起23個月的時候就和鄭雨盛一起拍過廣告片，這次時隔17年合作的電影《證人》將在2月上映，好期待兩人的飆戲啊！
（圖源：KSD韓星網）
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