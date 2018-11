防彈少年團成為2018 MGA的主人公,Wanna One、TWICE三冠王 IU一口氣演4個角色! 首次主演電影《Persona》劇照公開 《第3種魅力》再恩愛的情侶也可能會分手,花花公子也能變專情男? NU'EST W 花路大開 年末專場演唱會門票五分鐘售罄! TWICE 達成「十連勝」 〈Yes or Yes〉音源、MV 成績持續疾馳! 防彈少年團智旻魅力太強大 個人直播觀賞次數也破億! OGN《遊戲奧林匹克》邀請熱愛遊戲的偶像和明星參與!首波出演名單公開,將會有100人出演! [推薦]電影《七罪追緝令》虛實難辨 法律站在誰那邊? SHINee Key 新歌〈Forever Yours〉海外人氣高 首週打歌行程出爐! 女團「天上智喜」的Dana减肥真人秀預告一公開就登上熱搜榜! DJ HYO 回歸!少女時代孝淵下週發行個人新單曲 電影《分秒幣爭》一夕改變全國人命運的決定 誰的選擇才正確? 三養辣火雞麵繼餃子之後又有新產品啦!這次是辣火雞炒年糕~ 以防彈少年團、神話、EXO 為餌 20 代詐欺犯假賣票真詐財達千萬韓元 新劇《所以我和黑粉結婚了》秀英又美又宅的人物劇照公開啦~! tvN《阿爾罕布拉宮的回憶》公開玄彬、朴信惠單人海報!鎖定首播日12月1號 Henry簽約新公司MONSTER娛樂集團,正式進軍國際舞台 【有片】不愧是愛豆出身!徐玄振參加好友婚禮獻唱祝歌 網民:也就聽了十多遍 景收眞加入 YG 將與柳承修攜手演出 tvN 獨幕劇! 拍板定案!明年開始首爾計程車3800韓元起跳 【有片】BTS&Charlie Puth《Fake Love》現場版,耳朵要懷孕了 李凡秀新電影《出國》遠赴波蘭取景 重現80年代東歐風采 EXO《Tempo》的秘密:30秒無伴奏Acappella融化鼓膜~ 路人偶遇李民基&徐玄振拍攝《愛上變身情人》:兩人秒送特級粉絲福利! Wanna One姜丹尼爾&邕聖祐&黃旼炫&賴冠霖 已接到不少電視劇出演邀約! XIA 俊秀火速回歸舞台 《Way Back XIA》一唱就是三天! P.O在二次元中找到另一個自我!真的是一模一樣啊XD EXO SHUO憑《笑面人》收穫音樂劇人氣獎 被問秘訣三個字的答案暖哭 IZ*ONE出道曲《La Vie en Rose》原本是CLC的歌曲?!

恭喜所有獲獎者,你們是粉絲的驕傲!

6日舉辦了MBC PLUS X Genie Music Awards(簡稱2018 MGA),眾多歌手出席並帶來精彩演出,也有不少演員等作為頒獎者出席。



▼(G)I-DLE



▼Stray Kids



▼DAY6



▼MOMOLAND



▼Wanna One



▼防彈少年團



▼TWICE



▼鄭承煥



▼請夏



▼Heize



獲獎名單如下:



年度歌手:防彈少年團

年度歌曲:Wanna One《Beautiful》

年度數位專輯:防彈少年團《LOVE YOURSELF 結 'Answer'》

年度最暢銷藝人:TWICE

男子部門最佳舞蹈獎:防彈少年團《IDOL》

女子部門最佳舞蹈獎:MOMOLAND《BBoom BBoom》

男子部門最佳vocal獎:Wanna One《Beautiful》

女子部門最佳vocal獎:Heize《Jenga》

最佳Rap & Hip-Hop表演獎:iKON《LOVE SCENARIO》

最佳樂隊音樂獎:DAY6《Shoot Me》

最佳女團獎:TWICE

最佳男團獎:防彈少年團

最佳男歌手獎:鄭承煥

最佳女歌手獎:請夏

最佳男新人獎:Stray Kids

最佳女新人獎:(G)I-DLE

年度發現獎:Celeb Five

Best Global Performance:TWICE

MBC Plus明星獎:Wanna One

Genie Music人氣獎:防彈少年團

最佳海外藝人獎:Charlie Puth

年度製作人獎:房時爀

最佳編舞家:孫成根(音譯)(防彈少年團《IDOL》)

圖:TVDaily

ZJM@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞