防彈少年團成為2018 MGA的主人公，Wanna One、TWICE三冠王
防彈少年團成為2018 MGA的主人公，Wanna One、TWICE三冠王

防彈少年團成為2018 MGA的主人公，Wanna One、TWICE三冠王

KPOP   2018年11月7日   星期三13:30   ZJM  

恭喜所有獲獎者，你們是粉絲的驕傲！

6日舉辦了MBC PLUS X Genie Music Awards（簡稱2018 MGA），眾多歌手出席並帶來精彩演出，也有不少演員等作為頒獎者出席。

▼(G)I-DLE

▼Stray Kids

▼DAY6

▼MOMOLAND

▼Wanna One

▼防彈少年團

▼TWICE

▼鄭承煥

▼請夏

▼Heize

獲獎名單如下：

年度歌手：防彈少年團
年度歌曲：Wanna One《Beautiful》
年度數位專輯：防彈少年團《LOVE YOURSELF 結 'Answer'》
年度最暢銷藝人：TWICE

男子部門最佳舞蹈獎：防彈少年團《IDOL》
女子部門最佳舞蹈獎：MOMOLAND《BBoom BBoom》

男子部門最佳vocal獎：Wanna One《Beautiful》
女子部門最佳vocal獎：Heize《Jenga》

最佳Rap & Hip-Hop表演獎：iKON《LOVE SCENARIO》
最佳樂隊音樂獎：DAY6《Shoot Me》

最佳女團獎：TWICE
最佳男團獎：防彈少年團

最佳男歌手獎：鄭承煥
最佳女歌手獎：請夏

最佳男新人獎：Stray Kids
最佳女新人獎：(G)I-DLE

年度發現獎：Celeb Five
Best Global Performance：TWICE
MBC Plus明星獎：Wanna One
Genie Music人氣獎：防彈少年團
最佳海外藝人獎：Charlie Puth
年度製作人獎：房時爀
最佳編舞家：孫成根（音譯）（防彈少年團《IDOL》）

圖：TVDaily

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