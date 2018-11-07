防彈少年團成為2018 MGA的主人公，Wanna One、TWICE三冠王
KPOP 2018年11月7日 星期三13:30 ZJM
恭喜所有獲獎者，你們是粉絲的驕傲！
6日舉辦了MBC PLUS X Genie Music Awards（簡稱2018 MGA），眾多歌手出席並帶來精彩演出，也有不少演員等作為頒獎者出席。
▼(G)I-DLE
▼Stray Kids
▼DAY6
▼MOMOLAND
▼Wanna One
▼防彈少年團
▼TWICE
▼鄭承煥
▼請夏
▼Heize
獲獎名單如下：
年度歌手：防彈少年團
年度歌曲：Wanna One《Beautiful》
年度數位專輯：防彈少年團《LOVE YOURSELF 結 'Answer'》
年度最暢銷藝人：TWICE
男子部門最佳舞蹈獎：防彈少年團《IDOL》
女子部門最佳舞蹈獎：MOMOLAND《BBoom BBoom》
男子部門最佳vocal獎：Wanna One《Beautiful》
女子部門最佳vocal獎：Heize《Jenga》
最佳Rap & Hip-Hop表演獎：iKON《LOVE SCENARIO》
最佳樂隊音樂獎：DAY6《Shoot Me》
最佳女團獎：TWICE
最佳男團獎：防彈少年團
最佳男歌手獎：鄭承煥
最佳女歌手獎：請夏
最佳男新人獎：Stray Kids
最佳女新人獎：(G)I-DLE
年度發現獎：Celeb Five
Best Global Performance：TWICE
MBC Plus明星獎：Wanna One
Genie Music人氣獎：防彈少年團
最佳海外藝人獎：Charlie Puth
年度製作人獎：房時爀
最佳編舞家：孫成根（音譯）（防彈少年團《IDOL》）
圖：TVDaily
ZJM@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論