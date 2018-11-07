SHINee Key 新歌〈Forever Yours〉海外人氣高 首週打歌行程出爐！
KPOP 2018年11月7日 星期三13:38 施乃琪
等了十年，SHINee 的萬能鑰匙 Key 終於以個人之姿發片了，充滿他個人風格的歌曲果然大受歡迎！
昨天（6 日）發行〈Forever Yours〉後，Key 立刻憑著這首歌登上芬蘭、智利、秘魯、菲律賓、柬埔寨⋯⋯等 8 個國家的 iTunes 綜合單曲榜首。這首歌以當紅的 tropical house 風格為基底、恰到好處地點綴 R&B 元素，充滿迷人的異國風情；加上昭宥的跨刀合作，呈現出令人驚豔的成果。
而昨天下午 Key 也透過 SMTOWN 的官方 NAVER V 頻道開始播出新節目《Key-log》，接下來每週二都能收看他最坦率真實的日常面貌，當然也有準備即將發行的正規專輯的過程。
接下來 Key 也會以 9 日播出的 KBS 2TV《Music Bank》為起點，陸續登上 MBC《Show! 音樂中心》和 SBS《人氣歌謠》正式展開宣傳活動，而且昭宥也會親自登台和他合作，一定要鎖定直播啊！
（照片與影片來源：SM Entertainment）
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