【《Wonderful Ghost》發佈會】馬東石：「我跟金英光的化學反應不遜於朴寶英跟他的XD 」
電影 2018年8月30日 星期四16:15 Sani
這劇組每個人都好有趣哦XD
昨日下午，由馬東石、金英光等人主演的電影《Wonderful Ghost》（台譯：鬼神拍檔）在首爾舉辦了發佈會，影片講述很愛女兒但對別人的事毫無關心的柔道館長（馬東石 飾）被正義感熊熊燃燒的幽靈太真（金英光 飾）「纏上」，從而展開調查的故事。
發佈會上，主持人問馬東石與金英光合作感受如何，馬東石竟搬出前不久和金英光合作《你的婚禮》（台譯：婚禮的那一天）而大受好評的朴寶英，說：「我覺得我和金英光的化學反應不遜于她。 」想不到馬東石居然把朴寶英當做競爭對手XDD
金英光說：「我演的是一個很正經、認真的幽靈，也許有人覺得對於搞笑片來說太正經了，但我認為正是這樣才更搞笑。 」
飾演金英光上司的崔貴華則透露，拍片當時他還在同時拍《逆權司機》，但《逆》片中他演的是令人望而生畏的鎮壓員警，《Wonderful Ghost》裡則變成懶散的私服員警：「經常在趕赴忠清道片場的路上喝點酒， 下車之後就進入懶散狀態了。 」
《Wonderful Ghost》預計9月26日上映，讓人很想看耶！
（圖源：KSD）
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