【神話廿週年紀念專輯記者會】走過20年了～金烔完有感而發：為後輩直言針砭偶像產業！
KPOP 2018年8月29日 星期三15:00 施乃琪
一向不畏針砭時事的神話成員金烔完，也趁著昨天回歸時在記者會上談起當前的演藝圈問題，挺身而出地呼籲業界反省並改變！
隨著廿週年紀念專輯《HEART》發行，昨天神話也在永登浦時代廣場舉行了發片記者會。總是被後輩視為典範的他們也深知「長壽偶像」這個頭銜隱含的責任感，席間烔完就對當前的演藝圈生態發表了看法。
被問及出道 20 年來，感覺「偶像」的定義是否有改變時，烔完先是說明了神話的抱負、永遠想讓神創引以為傲的心情，接著也談了更深入的問題：「我自己常常會想，現在偶像們工作的世界真的是幸福的嗎？在看見自殺的晚輩、被過度商品化的女性偶像時都會覺得心很痛。身為前輩的我們應該要好好反省，製作人們似乎也應該要更自制。」
不知不覺認真起來的烔完有點不好意思地說：「這是我個人的想法⋯⋯不好意思突然聊這麼沈重的話題，」儘管如此，他依然堅持表達自己的觀察：「我認為偶像產業好像太過追隨日本了所以有點心痛，也會心想在帶有那種觀點（商品化偶像）的國家，究竟能不能好好地討論女權呢？像我們這樣的前輩或業界人士真的應該多多自省。」
烔完的這段話令許多網友深表認同「謝謝你說出這些問題，不愧是烔完」、「很有共鳴，現在當偶像真的太沒有人權了」、「身為神創很榮幸」。
另一方面，神話也將於 10 月 6、7 兩天，在奧林匹克公園體操競技場為《2018 SHINHWA 20th Anniversary Concert HEART Tour》揭開序幕，讓我們一起繼續把這場神話延續下去吧！
（照片與影片來源：TVDaily、Shinhwa Company）
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