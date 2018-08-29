【《暗數殺人》發佈會】朱智勛：為這次電影剃了頭，也學了很難的釜山方言！

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電影《暗數殺人》製作發佈會於28日下午在首爾狎鷗亭CGV舉行，主演金允錫、朱智勛出席了活動。

影片講述藏匿了7起變態殺人事件的殺人犯和刑警展開對決的犯罪懸疑故事，「暗數殺人」指雖然有受害人，但因無人報警、找不到屍體，警方無從搜證的殺人案，這樣的題材還是首次在韓國影壇出現。

作為主演的金允錫和朱智勛一致指出選擇出演該部影片全因被劇本所吸引，「因劇情改編自真實事件，比起用誇張、戲劇類的手法去詮釋，我們更注重貼近現實。 」影片中，金允錫扮演聽到殺人犯姜泰伍的自首證詞後，在沒有任何人相信的情況下堅持追求真相的刑警金亨敏。 他從不放過任何一個殺人犯的理由並非是出於對犯人的憤怒和正義，而是出於對那些死於罪犯之手的可憐人的憐憫和同情，是個充滿人情味的刑警。多次扮演刑警的金允錫表示：「金亨敏是我心目中最正直的刑警。 」

加上《暗數殺人》這部電影，朱智勛光是2018年下半年就有3部作品上映，且檔期極為相近。 從《與神同行2》中的解怨脈，到《北風》中的北韓軍人，再到《暗數殺人》中的殺人狂魔，3個角色跳度之大令人震驚。

新作中，朱智勛扮演了殺人犯姜泰伍，他因為涉嫌殺人被羈押，卻打算只向刑警金亨敏坦露犯罪過程，是個頭腦敏捷、善用心理戰術的的高智商罪犯。朱智勛評價新角色：「完全就是個惡人，沒有一點人味，只追求自己的利益。 」

對於老輩戲骨金允錫和新一代實力派朱智勛的合作，就連導演金泰均都大贊是「龍虎相搏，互相成就」。 談及影片的籌備過程，金泰均透露：「刑警們心目中最符合韓國刑警形象的演員就是金允石。 」

導演到底想通過影片向觀眾傳遞怎樣的資訊呢？ 金泰均稱：「我想要拍關於暗數殺人這個生疏題材的原因只有一個，那就是想要突出一名刑警的執念和熱情，他追查的並不是案件，而是對案件背後的受害者的關懷，如果我們身邊多一些這樣的刑警的話那就太幸運了。 有一個能一直堅守自己本分的人，世界會因他而美麗。 」

「圖：《暗數殺人》、KSD、TD」

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