【專訪】由《Superstar K7》的冠軍到現在也是一名出色電台DJ——Kevin Oh

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說到Kevin Oh，你們知道是他《Superstar K7》的冠軍，還有什麼嗎？小編除了大談他的音樂世界及當DJ的趣事之外，他更秀出他那厲害的歌聲及結他，快來看看吧！



Ｑ：最近出了新的單曲《Lover》，可以介紹一下這首歌嗎？

Ｋ：在剛剛的一個月左右，我就推出了這一首歌。而這是一首韓式的情歌，因為是關於到分手的，所以比較傷感，希望大家喜愛這首歌吧。



Ｑ：Kevin Oh的音樂想給大家帶來什麼感覺？

Ｋ：我希望我的音樂可以鼓勵人心，引起大家的共鳴；可以將大家自己代入到歌曲中的角色中；亦令人感到治癒，如總括到以上的條件，對我來說都是好音樂。



Ｑ：因至今都是推出單曲及OST跟大家見面，希望自己日後首張專輯會用怎樣的音樂？

Ｋ：希望都專心在情歌方面的，但因情歌都分很多不同種類，例如：Folks、R&B、傳統的，所以期望在雲雲眾多的情歌當中，找到適合自己聲音，專屬自己的情歌。



Ｑ：知道你成為DJ到有一年半左右了，到現在覺得如何？有很難忘的事可以分享一下嗎？

Ｋ：這崗位真的很特別，很有趣。在節目中我都可以訪問到不少音樂人及歌手，及Indie界的歌手。最近有訪問過Rapper Killagramz、Ladies Code成員Ashley、U-kiss成員Alexander等，當中可以分享不同的音樂，學到了不少，真的很開心。而我覺得最有趣的是在on air的時候，在不應該笑的時候笑了。當中有次跟Ashley做訪問時，我用opera的腔調講出防彈少年團的歌名《血、汗、淚》，令Ashley笑到不能讀之後的講稿，這件事真的太好笑了～當我控制不了當天嘉賓的笑點，對我來說既是挑戰，也是很有趣。



Ｑ：你的創作靈感多數來自什麼？

Ｋ：都蠻多，比方來自家人、朋友、粉絲給我的信、跟身邊的人溝通的時候。有時候就算那一刻我不為意，當到我在創作的時，那我不為意的一刻，都會瞬間變成我的創作靈感。



Ｑ：吉他真的很厲害，最近有沒有學新的樂器來幫助自己唱作方面的？

Ｋ：學新的倒是沒有。但我本身也會大提琴及鋼琴，而最近我都比較多用鋼琴來創作，所以少了理會我的美麗結他。



Ｑ：有哪位前輩很想跟他合作？為什麼？

Ｋ：如有機會的話，說真的有很多前輩及歌手都想合作，例如：MAMAMOO、Sam Kim。如真的可以，我真的很想跟成始璄前輩合作，雖然我知道跟他合作對我來說是一件不可能的事，所以如有這一天，對我來說會尤如夢想成真。



Ｑ：最後有什麼話想跟香港的粉絲說呢？

Ｋ：其實我真的很喜歡香港這個地方，每次來旅行我都覺得很開心。數年前有幸因為表演的關係來到香港，希望下次再來香港的時候都是因為音樂因表演來跟大家見面。同時希望大家喜歡我的新歌《Lover》，希望下次可以親身來到香港跟大家見面啦～



特別嗚謝：Sony Music Entertainment Hong Kong

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