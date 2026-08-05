Disney+《殺人者的購物中心2》劇情迎來反轉！金慧峻正式展開反擊，散發「叔叔李棟旭」般強大氣場

鄭智安終於要展開反擊了！《殺人者的購物中心2》最新劇照公開，經歷于珍離世的傷痛後，她不再是那個只想逃離危機的少女，而是帶著更堅定的決心回歸，迎接全新的挑戰！

在上週公開的《殺人者的購物中心2》第3、4集中，鄭智安（金慧峻 飾）短暫找回平靜的生活，卻因覬覦懸賞金的追擊者與巴比倫勢力來襲，再次陷入危機。她原本想在于珍（劉鉉洙 飾）的幫助下逃離小島，卻最終失敗，于珍也在過程中不幸離世。面對重要之人的離去，智安抱著于珍的遺體崩潰痛哭，在喊出叔叔「進灣」（李棟旭 飾）的名字後，進灣果然再次現身，搭乘直升機前來拯救最愛的姪女。



今日公開的第5、6集劇照中，鄭智安迎來全新的變化。雖然她以「李兒潾」的新身份生活，過去也一直在不安與恐懼中小心翼翼撐過每一天；但如今的她散發出冷靜又堅定的氣場，與過去徬徨無助的模樣形成強烈對比，也讓人更加期待她接下來的蛻變。



尤其是在掌握巴比倫機密伺服器後，鄭智安親自展開談判，更站在敏惠（金海娜 飾）、哲承（白秀章 飾）面前，展現帶領 Murder Help 的領袖魄力，預告正式覺醒的智安即將展開強勢反擊！



隨著局勢逐漸失控，Q（玄理 飾）與鄭進灣之間是否會因誤會走向對立？草薙仁（鄭潤廈 飾）又將如何操控兩人的命運？而幕後是否還隱藏著未知勢力？後續劇情發展令人更加期待！



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