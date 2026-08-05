Disney+《杀人者的购物中心2》剧情迎来反转！金慧峻正式展开反击，散发「叔叔李栋旭」般强大气场

郑智安终於要展开反击了！《杀人者的购物中心2》最新剧照公开，经历于珍离世的伤痛后，她不再是那个只想逃离危机的少女，而是带著更坚定的决心回归，迎接全新的挑战！

在上周公开的《杀人者的购物中心2》第3、4集中，郑智安（金慧峻 饰）短暂找回平静的生活，却因觊觎悬赏金的追击者与巴比伦势力来袭，再次陷入危机。她原本想在于珍（刘铉洙 饰）的帮助下逃离小岛，却最终失败，于珍也在过程中不幸离世。面对重要之人的离去，智安抱著于珍的遗体崩溃痛哭，在喊出叔叔「进湾」（李栋旭 饰）的名字后，进湾果然再次现身，搭乘直升机前来拯救最爱的侄女。



今日公开的第5、6集剧照中，郑智安迎来全新的变化。虽然她以「李儿潾」的新身份生活，过去也一直在不安与恐惧中小心翼翼撑过每一天；但如今的她散发出冷静又坚定的气场，与过去旁徨无助的模样形成强烈对比，也让人更加期待她接下来的蜕变。



尤其是在掌握巴比伦机密伺服器后，郑智安亲自展开谈判，更站在敏惠（金海娜 饰）、哲承（白秀章 饰）面前，展现带领 Murder Help 的领袖魄力，预告正式觉醒的智安即将展开强势反击！



随著局势逐渐失控，Q（玄理 饰）与郑进湾之间是否会因误会走向对立？草剃仁（郑润厦 饰）又将如何操控两人的命运？而幕后是否还隐藏著未知势力？后续剧情发展令人更加期待！



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