激新 K-Pop 男團 EMOTI:M 8月8日襲港

由韓國DNA Entertainment傾力打造的5人K-Pop男團 EMOTI:M（이모티엠），剛於7月31日推出首張單曲專輯《CONNECT》，並以主打歌《SPARK》正式出道。 EMOTI:M負責領唱的成員永浩（Yeong Ho）來自香港，因此組合決定將出道後首個海外行程定在香港，預告出道僅僅9日，將於本週六（8日）襲港。

EMOTI:M解作音樂與情感的連結，由EMOTION（感情）與MUSIC（音樂）結合而成，意指透過音樂傳遞情感，互相支持與安慰，將不同世界的你與我連結在一起，一同奔向夢想。EMOTI:M是由5名極具舞台實力的年輕男生所組成；隊長及Rapper周玹（Ju Hyun）、領唱永浩（Yeong Ho）、副唱玲（Rei）、主唱攢燏（Chan Yul）以及領舞振源（Jin Won）。永浩及玲分別來自香港及日本，其中現年21歲的永浩，隻身勇闖韓國追夢，並成功出道，他不僅擁有精湛唱功，還擅長製作3D動畫，為團隊增添多元化創作才藝。

DNA Entertainment今年1月宣布推出全新男團 EMOTI:M。事務所起初大搞神秘，先公開5名成員的童年照，隨即引起外界關注。其後於5月公開成員真面目，清新俊俏的造型大獲好評。EMOTI:M在未正式出道前，成功在網絡累積高人氣，他們透過挑戰跳唱人氣男團TWS歌曲《Countdown！》、BOYNEXTDOOR的《Earth, Wind & Fire》、Cortis的《RED RED》及BTS的《2.0》等，在TikTok官方帳號吸引超過40萬粉絲關注，相關影片總獲點讚數目突破540萬，播放量更達570萬次，成為矚目的K-Pop新星！

EMOTI:M剛於上月31日推出首張單曲專輯《CONNECT》，當中收錄出道單曲《SPARK》，這是一首融合強烈節奏與Catchy旋律的K-Pop跳舞歌曲，充滿電感與清爽氛圍，描述初次相遇的心動與瞬間爆發的能量。成員周玹、振源及攢燏參與作詞，展現豐富的音樂才華。目前EMOTI:M已攜新歌登上韓國各大音樂節目，人氣持續上升。

由於EMOTI:M有一名香港成員，故決定將組合首個海外行程定在香港，並且在出道僅短短9日即來港演出，他們將於8月8日（星期六）假極有香港特色的中環街巿演出。屆時EMOTI:M會演唱新歌，成員已準備就緒，期待與香港MOTI（粉絲暱稱）近距離見面



EMOTI:M FANMEENTING in HONG KONG @ CENTRAL MARKET

演出詳情：

日期：2026年8月8日（星期六）

時間：12:30

地點：中環街巿一樓（Central Market 1/F, 93Queen'sRoad Central, Central）

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