韓國人氣女團CLC出道11週年巡演 8月29日在港舉行演唱會

韓國人氣女團CLC將於2026年8月29日(星期六) 晚上7 時正，在西九文化區安盛竹翠公園AXA Wonderland舉行《CLC 11th Anniversary Concert : After All in Hong Kong》演唱會。作為CLC出道11週年巡演的重要一站，成員們將久違重返香港，與當地CHESHIRE共度意義非凡的重聚時刻，邀請大家共赴盛宴，共同創造屬於彼此的美好瞬間。

票價分別為$1380 (VIP) 和 $980 (GA) 兩種，現於KKTIX、大麥、貓眼、UUTIX、Trip.com等票務平台熱賣中。

自出道以來，CLC憑借多首代表作及鮮明的舞台魅力，深受全球樂迷喜愛。她們的《HELICOPTER》、《Hobgoblin (도깨비 / 鬼怪）》、《BLACK DRESS》等歌曲均獲得廣泛關注。雖然成員們近年各自展開不同的發展方向，但彼此始終保持深厚情誼，此次舉辦的11週年演唱會，不僅象徵一路同行的珍貴回憶，更希望與一直以來支持她們的粉絲再次相聚。

香港站演唱會將帶來多首經典歌曲及特別舞台，成員們亦精心準備了多個環節，希望以最完整的演出回饋等待已久的香港CHESHIRE。主辦方表示，除了精彩的舞台演出外，香港站亦將推出豐富的官方周邊及限定粉絲福利，希望讓每位到場觀眾都能留下難忘回憶。

值得一提的是，成員YUJIN（崔有真）將特別參與8月29日香港站團體舞台演出，與成員們共同完成這場意義非凡的重聚。此外，成員恩彬（EUNBIN）將於此次香港站舞台後開展人生新的篇章，並逐步告別過去作為藝人的活動。在成員們未來發展方向各有規劃的情況下，此次香港站或將成為CLC以完整體形式登台演出的最後舞台。

這場相隔多年的完整體合體，將成為連接過去與未來的重要篇章，不僅是CLC出道11週年的重要紀念時刻，更是一場承載成員與粉絲多年情感的珍貴相聚。對於一路陪伴CLC成長的CHESHIRE而言，能夠再次見證成員們站上同一個舞台，無疑是一份難得且無法取代的回憶。

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