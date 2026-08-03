揮別私生活爭議！金秀賢法律訴訟獲清白，海外品牌代言影片曝光燦爛近況：「真的很想念大家」

菲律賓知名休閒服飾品牌 BENCH 於 8 月 2 日透過官方 SNS 發文表示：「大家喜愛的 Global BENCH Setter 回來了！金秀賢為各位準備了特別的訊息，正等待著大家。」並同步釋出一支特別錄制的問候影片。影片中的金秀賢身穿簡約俐落的服飾，露出招牌的燦爛微笑，親切地在鏡頭前向大家自我介紹：「大家好，我是品牌代言人金秀賢，真的很想念大家。能夠透過品牌向大家問候感到很幸福，請大家多多期待。」影片最後，他也用力地向鏡頭前的觀眾與粉絲揮手致意，展現出精神飽滿且溫暖的狀態。



回顧事件始末，金秀賢於 2025 年 3 月因已故演員金賽綸相關風波捲入私生活爭議，當時造成其演藝活動全面中斷，多項合作與行程皆被迫暫停。時隔一年多，相關法律程序總算劃下句點。法院最終證實，先前由特定的 YouTube 頻道與爆料者所提出的指控證據均屬偽造與虛構，法律訴訟的結果徹底還給他應有的清白，也讓他得以正式擺脫長時間纏身的汙名。



隨著爭議真相大白，金秀賢選擇以海外服飾品牌的代言拍攝作為重新出發的起點。消息一出，隨即引發廣大韓劇迷與網友的熱烈討論，不少網友紛紛留言表示期待他未來的作品規劃，對於他能撥雲見日、重新回歸演藝舞台給予關注與肯定，後續的演藝動向也備受外界期待。

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