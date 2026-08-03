挥别私生活争议！金秀贤法律诉讼获清白，海外品牌代言影片曝光灿烂近况：「真的很想念大家」

菲律宾知名休闲服饰品牌 BENCH 於 8 月 2 日透过官方 SNS 发文表示：「大家喜爱的 Global BENCH Setter 回来了！金秀贤为各位准备了特别的讯息，正等待著大家。」并同步释出一支特别录制的问候影片。影片中的金秀贤身穿简约俐落的服饰，露出招牌的灿烂微笑，亲切地在镜头前向大家自我介绍：「大家好，我是品牌代言人金秀贤，真的很想念大家。能够透过品牌向大家问候感到很幸福，请大家多多期待。」影片最后，他也用力地向镜头前的观众与粉丝挥手致意，展现出精神饱满且温暖的状态。



回顾事件始末，金秀贤於 2025 年 3 月因已故演员金赛纶相关风波卷入私生活争议，当时造成其演艺活动全面中断，多项合作与行程皆被迫暂停。时隔一年多，相关法律程序总算划下句点。法院最终证实，先前由特定的 YouTube 频道与爆料者所提出的指控证据均属伪造与虚构，法律诉讼的结果彻底还给他应有的清白，也让他得以正式摆脱长时间缠身的污名。



随著争议真相大白，金秀贤选择以海外服饰品牌的代言拍摄作为重新出发的起点。消息一出，随即引发广大韩剧迷与网友的热烈讨论，不少网友纷纷留言表示期待他未来的作品规划，对於他能拨云见日、重新回归演艺舞台给予关注与肯定，后续的演艺动向也备受外界期待。

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