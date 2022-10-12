不合傳聞甚囂塵上？孔曉振大婚閨蜜嚴智媛、鄭麗媛出席，孫淡妃經紀公司：有個人行程

發生什麼事？

人氣女演員孔曉振跟歌手Kevin Oh在紐約舉行浪漫婚禮！結婚消息一出轟動全網，大家也為她感到十分高興，而閨蜜好友嚴智媛、鄭麗媛也表示將會出席為好友送上祝福，兩人的婚禮採低調、簡約風格，孔曉振也在IG上傳一張婚紗照，看起來唯美甜蜜。



不過大家十分好奇的，還有她的好友孫淡妃是否將會出席？孫淡妃和鄭麗媛為同家經紀公司，公司代表表示鄭麗媛將會出席，問到孫淡妃時卻說：有個人行程，無話可說。同家公司不同說法令網友感到懷疑，好友之間是否真的撕破臉？



孫淡妃單身多年，在出演節目《我獨自生活》時，媽媽也多次表示為女兒終生大事著急。在幾個月前孫淡妃與前國手李奎爀結婚，照片看來甜蜜幸福，不過卻讓大家發現，好友孔曉振、鄭麗媛等並未出席，從那時起好友決裂的傳聞甚囂塵上，當時孫淡妃回應：是荒謬的聲音，請大家不要誤會。



和好友疑似決裂的原因，外界猜測是因為孫淡妃的老公李奎爀，曾有詐欺前科、利用詐欺所得討好上流名人，黑歷史不少。對孫淡妃大手筆送上精品、名牌，據傳好友鄭麗媛也收到豪車。事後孫淡妃回應，不知道詐騙前科的事情、也已退回禮物，鄭麗媛是被無辜捲入，沒有贈送豪車的事情。而李奎爀弟弟先前傳出因涉案遭拘留，不少網友表示，不懂孫淡妃怎會選擇這樣的結婚對象，不過目前看來孫淡妃和老公生活仍十分甜蜜、不受外界影響。



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