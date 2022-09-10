孫淡妃丈夫親弟弟涉嫌犯罪被拘留，老公黑歷史也被挖！網友吐槽：戀愛腦

歌手兼演員孫淡妃衝上韓網熱搜，全因老公的弟弟。

據韓媒報導稱，花式滑冰國家隊出身、現任花滑教練的李奎顯（音譯）因涉嫌性侵未成年弟子被起訴，先被關押在議政府的拘留所內。 新聞一出，不少網友湧入孫淡妃的IG詢問情況，因為李奎顯是孫淡妃的小叔，老公李奎爀的親弟弟。



다른 곳을 찍고 있었는데 "저 찍으신 거 아니죠?"라는 목소리에 카메라 이동 -> 손수 V자를 그려주심 -> '엇, 찍어달라는 의미신 거 같네' 라는 패턴으로 찍게 된...이규현 코치님 #AsianTrophy pic.twitter.com/6xgO3vfI3K — 희유희 (HeeYuHee) (@heeyuhee) August 16, 2016

孫淡妃和李奎爀今年5月結婚，婚後兩人經常通過IG秀恩愛，近段時間接連po出一起打高爾夫球的照片，非常享受新婚生活。 在韓國李奎爀的名聲一般，黑歷史不少，被媒體挖出曾經是韓國速滑名將的他在日本參加比賽期間性侵了日本女大學生。 而後，又捲入利用運動員身份非法謀取利益等一系列醜聞中。 孫淡妃發佈婚訊時，遭到不少粉絲的反對，直接被罵「戀愛腦」。當時好閨蜜孔曉振和鄭麗媛都缺席了她的婚禮，雖然兩位女星表示有事在身無法出席，但韓媒和廣大韓國網民都在猜測三姐妹感情破裂是因為孫淡妃交往的前任男友事件，一名43歲的男性通過金融詐騙集資了116億（韓幣），還用這些錢去討好政商名流、女明星等，其中就被爆出有孫淡妃和鄭麗媛。 孫淡妃只承認是被單方面追求，中間收取了對方不少名貴禮物。 事件爆發後，孫淡妃回應不知道對方是詐騙犯，並且將收到的禮物都已經退回，而鄭麗媛是被無辜捲入，所謂贈送的豪車，是她通過對方的介紹自己出錢購買的。



小叔涉嫌性侵的消息公開後，已經有不少網友要求孫淡妃退出綜藝節目《同床異夢》的錄製，對此孫淡妃方面尚未有任何回應。

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