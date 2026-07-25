姜勳重返《Running Man》吐槽錄影太早！金慧峻睽違7年回歸、車禹閔首登綜藝

演員姜勳、金慧峻、車禹閔將作客《Running Man》宣傳新劇《我的偶像總裁》，並展開金條爭奪戰！！

即將在週日播出的 SBS 綜藝節目《Running Man》中，將展開「目標是我最愛的員工」競賽。



當天，出演者將化身貿易公司職員，展開一場競爭，目標是盡可能將老闆發放的獎金金條存入自己的保險箱裡。

擔任組長的劉在錫擁有發放獎金的權限，而最終勝負將依照各自持有的金條數量決定，因此成員們之間將展開搶奪金條、互相背叛等心理攻防戰。

就在此時，電視劇《我的偶像總裁》（原譯：最愛的社員）主演姜勳、金慧峻、車禹閔也正式加入挑戰。曾擔任《Running Man》首位租賃成員的姜勳，一登場便開玩笑說：「《Running Man》的上班時間怎麼變得這麼早了？」



睽違7年再度出演節目的金慧峻，一見到池錫辰便親切地問：「您還記得我的名字嗎？」；首次挑戰綜藝的車禹閔則公開自己過去包括游泳在內的運動經歷，並為了獲得認可，積極展開「拍馬屁」競賽。

姜勳、金慧峻、車禹閔三位演員參與的「目標是我最愛的員工」競賽完整內容，將於26日（週日）下午6點在 SBS《Running Man》播出。

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