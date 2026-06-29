直接把《鐵拳教育》輾過去！蘇志燮《金特務》Netflix全球榜奪季軍，超狂收視再創SBS紀錄

Netflix排行榜又變天啦！男神蘇志燮主演的SBS新劇《金特務》剛上線兩天，就直接殺進全球收視榜第三名，氣勢超驚人！

根據OTT收視數據網站「FlixPatrol」今（29）日公布的榜單，這部SBS金土劇在Netflix全球TV秀榜（含英語區）一舉衝上季軍，它還硬生生把同樣話題滿滿的Netflix原創劇《鐵拳教育》甩在身後，領先了兩個名次，超狂表現讓劇迷嗨翻。



不只全球榜單亮眼，這部戲在全世界90個國家都擠進熱門前十，其中在台灣、香港、新加坡、韓國、越南、印尼、馬來西亞等8個地區，更直接奪下收視冠軍寶座，根本是亞洲通殺！

《金特務》劇情描述一位平凡爸爸金特務（蘇志燮 飾），為了救回心愛的女兒，決定豁出去化身地表最危險的男人，展開一場硬漢級復仇動作大戲。該劇於26日首播，SBS播完後立刻上架Netflix，讓觀眾追劇零時差。



不只網路上討論炸鍋，韓國本土收視率也同樣狂飆！第一集就開出9.5%的好成績，隔天直接暴衝到15.7%，短短一天暴增6.2%，創下SBS自2021年《頂樓 3》以來的最高收視紀錄，真的是叫好又叫座。

《金特務》每週五、六晚間9點50分（韓國時間）在SBS播出，Netflix同步跟播，還沒上車的朋友快跟上啊！

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