CORTIS 害班機大延遲，公司火速道歉！加碼狠駁斥：「空橋換裝」全是假，車輛被私生飯裝GPS

韓國人氣團體CORTIS近日捲入機場爭議，被爆料疑似因為遲到登機，導致整班飛往巴黎的班機大延誤，引爆同機乘客不滿。對此，所屬經紀公司「Big Hit Music」30日正式對外滅火，除了低頭認錯，也針對網路上流傳的各種離譜傳聞一次說清楚。

根據公司的透露，CORTIS在26日準備搭機前往法國巴黎時，確實因為突發狀況耽誤了報到時間，「當時因為路上發生車禍，造成嚴重的交通堵塞，才會讓成員們抵達機場的時間比預期晚，以至於未能準時登機。」公司也第一時間向同班機的旅客鄭重致歉，表示：「造成乘客不便，真的非常抱歉。」

事情並未就此落幕。近期韓網各大論壇謠言滿天飛，甚至有人加碼指控，CORTIS不僅在巴黎航班遲到，過去還曾在機場「霸佔空橋換衣服」，阻礙其他乘客動線，甚至多次傳出搭機姍姍來遲的陋習。面對這些殺傷力十足的黑料，Big Hit Music今則強硬反擊，直指「全是假的！」



經紀公司詳細解釋，所謂「空橋滯留」的畫面，其實是去年10月CORTIS結束日本行程返國時，當時所有旅客都已經下機，他們是最後一批離開，只是在空橋上稍微整理隨身物品，絕非網路所言的「擋路換裝」。

至於另一起遭指控「5月去日本演出時也延誤登機」的說法，公司也喊冤駁斥，強調那次成員們根本老早就抵達登機口，遠比報到截止時間還要早完成手續，絕對沒有耽誤班機起降。眼看負面輿論越燒越烈，這次公司選擇不冷處理，迅速切割不實言論，同時也再三為當天的延誤低頭謝罪。粉絲們則紛紛護航，希望外界別再以訛傳訛，讓偶像白白背黑鍋。



此外，Big Hit Music還公佈了CORTIS近日在法國巴黎行程中，遭受極端私生飯嚴重的跟蹤騷擾，甚至遭人在座車上偷裝GPS追蹤器的事件，同時發佈將訴諸法律解決，採取最強硬手段，絕不和解、絕不寬待。根據公司說明，CORTIS近期於法國巴黎活動期間，部分私生飯不僅在成員搭乘的車輛上祕密安裝小型GPS裝置，更動用當地車輛與司機，一路追蹤至非公開行程，徹底掌握成員所有移動路線。這些私生飯還擅自闖入成員下榻宿舍的停車場等私人空間，甚至潛伏在內，並尾隨至未公開的活動場所。在機場貴賓室與機艙內，他們試圖未經允許拍攝、接近成員；部分遭限制參加活動的人員，則在飯店內徘徊，或在飛行途中更換座位試圖靠近成員。Big Hit Music表示，已在第一時間於現場制止並警告這些違規人員。



除了現場騷擾，公司也鎖定網路不法行為。Big Hit Music已針對涉嫌非法買賣出入境機票資訊的帳號，於今年5月完成證據蒐集並提出刑事告訴，目前案件正處於調查階段。同時，對於散佈帶有性羞辱內容的貼文、以及惡意捏造虛假事實的行為，公司也持續以刑事告訴與平台使用限制等方式多管齊下，展開法律追訴。由於CORTIS絕大多數成員尚屬未成年，Big Hit Music特別強調「將此案視為更加嚴重」，展現保護未成年藝人的堅定立場。公司同時警告，對於妨礙現場維安、或惡意扭曲藝人保護措施的虛假訊息散佈者，也將一併納入法律應對範疇。Big Hit Music最後重申：「我們將CORTIS成員的安全與隱私保護放在最優先位置，為了讓接下來預定的巡演與各項活動能夠安全、健康地進行，將竭盡全力守護藝人權益。」



此前，Big Hit Music曾針對BTS成員遭侵入住宅與跟蹤的案件，宣示「前往住處或放置禮物等行為並非粉絲之愛，而是犯罪」，並成功將加害者判處有期徒刑。此次對CORTIS遭遇的侵害，公司同樣展現出零容忍的鐵腕態度，不讓違法行為有絲毫僥倖空間。

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