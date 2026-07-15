逆袭女团RESCENE终於熬出头！出道2年首夺音乐节目冠军　音源榜、人气双双爆发

不再只是逆袭，而是一路稳定攀升……女团 RESCENE（Woni、Liv、Minami、May、Zena） 出道两年后，终於抱回首座音乐节目冠军奖杯，恭喜她们～～～～。

RESCENE於14日播出的 SBS Life《The Show》中，以翻唱单曲〈Pretty Girl〉夺下冠军，首次登上音乐节目榜首。这也是她们一路以来持续努力活动后，终於迎来的成果。



当天，RESCENE带来了充分展现她们招牌明亮、轻快能量的〈Pretty Girl〉舞台。可爱迷人的氛围、完成度极高的表演，以及整齐划一的群舞，相互融合，成功吸引现场观众与电视机前观众的目光。



在宣布夺冠后，RESCENE也向粉丝团「REMINE」表达感谢。成员们表示：「我们真的很爱REMINE，希望这座奖杯能够为每一位朝著梦想努力奔跑的人，带来一点点希望。未来我们也会继续全力以赴。」



RESCENE目前的人气正持续攀升。她们因 YouTube 相关内容引发热议，2024年8月发行的首张迷你专辑《SCENEDROME》主打歌〈Love Attack〉成功写下逆袭神话；而乘著这股人气，新歌〈Pretty Girl〉则顺势登顶，写下团队新记录。



〈LOVE ATTACK〉在 Melon「TOP100」及日榜夺下第一名，同时也登上 Bugs 即时榜、日榜第一，FLO 排行榜第二，Genie Music「TOP200」即时榜第一、日榜第二等主要音源榜前段班，持续展现强劲的上升趋势。

这股气势也延续到〈Pretty Girl〉。该曲除了拿下难度极高的 Melon「HOT100」冠军之外，也在「TOP100」排名第4，并登上 Bugs 即时榜第一、日榜第7，FLO 第6名，以及 Genie Music「TOP200」第10名等主要音源排行榜前段班，再次证明RESCENE目前的人气。



RESCENE不仅在音源排行榜取得亮眼成绩，如今更拿下音乐节目首座冠军，进一步巩固了她们的存在感。未来她们将持续带来什么样的表现，也备受外界关注。

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