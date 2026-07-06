經紀公司證實了！SEVENTEEN 淨漢 X Joshua 10月夢幻分隊出道，團員「最新兵役現況」一次看

大勢男團 SEVENTEEN 再推黃金組合！成員淨漢與 Joshua（洪知秀）確定將組成全新分隊正式出道。經紀公司 PLEDIS 娛樂於 6 日向韓媒《Dispatch》證實：「淨漢與 Joshua 正以今年 10 月發行專輯為目標，全力準備分隊出道中。」

SEVENTEEN 除了原有的「嘻哈隊、主唱隊、表演隊」三大固定小分隊外，一直以來也持續推出各種 2 至 3 人的限定組合活動。從最著名的「夫碩順（勝寬、DK、Hoshi）」，到「淨漢 X 圓佑」、「Hoshi X Woozi」、「S.COUPS X 珉奎」、「DK X 勝寬」以及「V8（THE 8、Vernon）」，各個小分隊都展現出截然不同的音樂魅力，深受粉絲喜愛。這次淨漢與 Joshua 的強強聯手，將成為隊史上的第 7 個小分隊，同時也是Joshua 在隊內的首次正式小分隊出道，讓全球粉絲期待值破表。



特別的是，淨漢自 2024 年 9 月 26 日起入伍，上個月 25 日才剛結束社會服務要員的兵役退伍，時隔 1 年 9 個月重新回到粉絲身邊，成為隊內第一位完成兵役的「軍畢偶像」。

正式回歸「SEVENTEEN 淨漢」身份的他，一退伍便無縫接軌，立刻投入與 Joshua 的新分隊出道準備。兩位被公認為 SEVENTEEN 隊內的「官方門面（顏值擔當）」代表，這次夢幻連動將會擦出怎樣的視覺與音樂火花，已引發外界高度關注！



其他成員的兵役狀況方面，圓佑目前正以社會服務要員身份服替代役，Woozi和Hoshi正以陸軍現役身份服役，珉奎、DK、勝寬、Vernon、Dino接下來也將依序面臨入伍。隊長S.COUPS因十字韌帶破裂，經判定免除兵役；Joshua、Jun、THE 8因身為外國籍，無須服韓國兵役，將在成員入伍期間持續守護團隊，維持團體活動不間斷。



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