《百想》影后文佳煐確定加入Fantagio！與金宣虎、車銀優成同門，新作《鯨魚星》預計明年登場引期待

剛憑電影《後來的我們》奪下「百想影后」的文佳煐，在與PEAK J娛樂合約期滿後未續約，近日確定加入Fantagio展開全新篇章，引發粉絲關注。

近日，Fantagio 方面宣布已與文佳煐簽訂專屬合約，並表示：「非常高興能與擁有無限可能性的演員文佳煐攜手合作。」公司代表南宮鈞也表示，將作為堅強後盾，全力支持她在多元領域發揮才華與魅力，期待她持續展現更多樣化的面貌。



目前 Fantagio 旗下藝人包括金宣虎、白允植、李聖經、邕聖祐、李世榮、李昌燮以及 ASTRO 等。過去文佳煐曾與車銀優合作《女神降臨》，也與金宣虎共同出演《加油吧威基基2》，因此此次轉投新東家消息一出，也再度引發粉絲熱議。



文佳煐於2006年以電影《老師的恩惠》出道，之後透過《那個男人的記憶法》、《女神降臨》、《愛情的理解》、《那傢伙是黑炎龍》、《瑞草洞》等作品累積代表作，逐步從童星成長為備受肯定的主演演員，以穩定演技與細膩情感表現深受觀眾喜愛。



特別是在電影《如果是我們》中，她細膩詮釋青春愛情與離別情感，獲得觀眾與評論界一致好評，並於第62屆百想藝術大賞奪下電影部門最佳女主角，奠定其「不可替代主演」地位。在電影表現持續亮眼之際，文佳煐也確定將出演tvN新劇《鯨魚星》，飾演女主角「許水兒」，目前已投入拍攝準備，也讓粉絲對她接下來的全新角色充滿期待。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞