《百想》影后文佳煐确定加入Fantagio！与金宣虎、车银优成同门，新作《鲸鱼星》预计明年登场引期待

刚凭电影《后来的我们》夺下「百想影后」的文佳煐，在与PEAK J娱乐合约期满后未续约，近日确定加入Fantagio展开全新篇章，引发粉丝关注。

近日，Fantagio 方面宣布已与文佳煐签订专属合约，并表示：「非常高兴能与拥有无限可能性的演员文佳煐携手合作。」公司代表南宫钧也表示，将作为坚强后盾，全力支持她在多元领域发挥才华与魅力，期待她持续展现更多样化的面貌。



目前 Fantagio 旗下艺人包括金宣虎、白允植、李圣经、邕圣佑、李世荣、李昌燮以及 ASTRO 等。过去文佳煐曾与车银优合作《女神降临》，也与金宣虎共同出演《加油吧威基基2》，因此此次转投新东家消息一出，也再度引发粉丝热议。



文佳煐於2006年以电影《老师的恩惠》出道，之后透过《那个男人的记忆法》、《女神降临》、《爱情的理解》、《那家伙是黑炎龙》、《瑞草洞》等作品累积代表作，逐步从童星成长为备受肯定的主演演员，以稳定演技与细腻情感表现深受观众喜爱。



特别是在电影《如果是我们》中，她细腻诠释青春爱情与离别情感，获得观众与评论界一致好评，并於第62届百想艺术大赏夺下电影部门最佳女主角，奠定其「不可替代主演」地位。在电影表现持续亮眼之际，文佳煐也确定将出演tvN新剧《鲸鱼星》，饰演女主角「许水儿」，目前已投入拍摄准备，也让粉丝对她接下来的全新角色充满期待。



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