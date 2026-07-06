《鬼怪》10週年合體！孔劉、金高銀驚爆「第一場戲就是吻戲」：要趕在蕎麥花凋謝前拍完

tvN 20週年特輯《鬼怪10週年旅行》4日播出第一集，立馬掀起全網回憶殺。當「死鬼CP」孔劉、李棟旭，搭檔金高銀、劉寅娜再度同框，四人一見面完全沒有歲月隔閡，當年的超強火花和私下「親兄妹」般的互懟互動，直接讓觀眾集體淚奔！

談到這部封神之作，孔劉依舊感性滿滿，他深情表示：「這是一部每到冬天，大家就會重新點開的作品。對我來說，《鬼怪》就是我生命中最燦爛的冬天。」而李棟旭則透露，去年他和孔劉、金高銀聚會時，隨口提了一句「明年就10週年了，要不要一起做點什麼？」沒想到這個點子居然真的成真，讓粉絲直呼太幸福！



孔劉慘遭妹妹們聯合「霸凌」？戲外根本親兄妹！

其實從行前預備會開始，四人的化學反應就已經笑料百出。身為團寵兼「國民妹妹」的金高銀瘋狂撒嬌：「來這裡真的太好了，我天生就是當老么的料！」面對金高銀和劉寅娜兩位妹妹的調皮捉弄，孔劉只能無奈苦笑求饒：「2對1真的有點吃力啊…」

到了旅行當天，孔劉連食材和解酒用的牛骨湯都提前打包好，大秀「計畫型（MBTI 的 J人）」魅力，而戲裡戲外都超有綜藝感的劉寅娜則準備了切好的大蔥和調味料。



當車子開進隧道、音響傳來《鬼怪》的經典 OST 時，金高銀立刻聯想到當年孔劉和李棟旭走秀的經典「大蔥伸展台」畫面，孔劉也忍不住感嘆：「那時候真的很漂亮，但當時自己卻不知道，現在看來感觸好深。」劉寅娜立刻感性安慰：「其實，現在也是最漂亮的時候啊！」

重回注文津防波堤！驚爆「第一天開拍就親下去」

抵達江陵後，四人直奔劇中的名場面聖地——注文津防波堤。現場依然有許多粉絲造訪，讓人感受到這部劇歷久不衰的人氣。孔劉和金高銀再度圍上經典的「紅色圍巾」、捧著「蕎麥花」重現當年名場面，第一次來到注文津的李棟旭和劉寅娜，也當場加碼帶來「桃子CP」風格的重新詮釋。劉寅娜驚嘆道：「太神奇了，居然和那時候一模一樣。」孔劉則坦言：「心情真的很奇妙，感覺像是見到了比10年更成熟的恩倬。」



隨後一行人移師到生魚片店聚餐，回憶當年的幕後趣事，原來孔劉和金高銀進組後第一場拍攝，居然就是吻戲！當時兩人都還很不熟、極度尷尬，但因為必須在蕎麥花凋謝前抓緊時間，所以只能先拍吻戲。

接著劉寅娜也加碼爆料，透露第一天開拍時李棟旭重感冒，她當時非常擔心，結果對方卻丟出一個「極度理智（MBTI 的T人）」的回應，讓全場瞬間笑翻。



收視狂飆！全網陷入懷舊風暴

神劇合體的威力果然不同凡響！第1集首播成績極度亮眼，首都圈家庭平均收視高達 3.4%（最高 4.4%），全國家庭平均 3.3%，位居有線與綜合編成頻道的同時段收視冠軍！在 tvN 的主要目標受眾（20至49歲男女）收視率中，同樣奪得同時段冠軍。

《鬼怪10週年旅行》於7月4日正式開播，每週六、日更新一集，香港觀眾可在 Viu 同步追看，台灣觀眾也請密切鎖定各大影音平台，一起重溫這場最燦爛的冬天回憶！



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