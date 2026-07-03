《金特務：本色回歸》蘇志燮女兒身邊的帥氣高中生是誰？竟是男團愛豆，首次挑戰演戲便留下深刻印象

竟然是愛豆出演！男團 LUN8 成員 Chael 在SBS金土劇《金特務：本色回歸》中驚喜登場，以演員身份迎來戲劇初挑戰，也成功吸引觀眾目光。

Chael 在劇中飾演聖仁高中排球隊的潛力新星「金楠薰」，與金部長（蘇志燮 飾）的女兒金敏智（徐貹旼 飾）同校登場，也成為推動校園關係變化的關鍵人物之一。

劇情中，金楠薰對在校園中遭受霸凌的金敏智主動伸出善意，不僅借她體育服，也以輕鬆互動試圖化解距離感，展現出高中生特有的純真與溫柔一面。



不過這段看似單純的互動，卻意外引發後續事件。喜歡金楠薰的朱惠利（柳智安 飾）誤解情況，進一步利用關係將金敏智引出，使校園事件再度升溫，讓劇情張力加重。之後當金部長親自到校尋找女兒時，金楠薰也當面澄清自己並未參與其中，讓故事再度進入緊張對峙氛圍，也成為推動劇情的重要轉折點。



短短登場便讓觀眾留下印象，也讓人更加期待他未來在戲劇領域的發展，不少觀眾也好奇後續是否還有機會再看到他的登場。而SBS《金特務：本色回歸》持續熱播中，每週五、六晚間9點50分播出。Chael 所屬的 LUN8 則預計於7月回歸，目前也正積極準備新專輯活動。



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