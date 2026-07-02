蔡秀彬二搭《現在撥打的電話》原作者！攜手禹棹奐主演新劇《花是誘餌》，上演「失憶殺人魔」危險偽婚關係

今日據多家韓媒報導，蔡秀彬和禹棹奐已確定為 SBS 全新電視劇《花是誘餌》擔任主演！這也是蔡秀彬繼去年引爆話題的熱播劇《現在撥打的電話》後，第二次接拍同一位原著作家的影視化作品。

新劇《花是誘餌》改編自明星作家「乾物女」於 2021 年推出的同名超人氣網路小說，曾榮獲 2022 年 RIDI AWARDS 羅曼史網路小說部門的「最優秀獎」。劇情講述一名深知愛情不過是巨大幻想、絕不相信愛情的樹木醫生，命運般遇上天生患有反社會人格、無法感受到愛情的冷血財閥二代，兩人將共同譜寫一場既極致浪漫又殘酷冷血的「黑色羅曼史」。

「求你千萬別醒來！」驚悚設定曝光：她被迫向殺人魔認愛

劇中的驚悚與懸疑設定堪稱張力十足！在「雲杉樹醫院」裡躺著一名被樹木醫生「蘇伊妍」秘密藏起來、已經昏迷兩年的植物人「權采宇」。蘇伊妍夢想著能平靜度過餘生，每晚都向上天虔誠祈禱，希望這個男人永遠都不要醒來。

然而奇蹟還是發生了，權采宇終究在某天甦醒。面對這個同時失去了記憶與常識的危險男人，蘇伊妍因為太害怕他曾是「殺人魔」的殘暴本性，為了自保，竟然撒謊說自己是他的妻子！而對方在兩年前，不僅曾在後山將人活埋，甚至差點連蘇伊妍也一起痛下殺手！這段由謊言交織、與狼共枕的「先婚後愛」危險關係，無疑是全劇最大看點。



蔡秀彬化身孤傲樹醫 時隔9年重返SBS螢幕

蔡秀彬在劇中將飾演華伊島雲杉樹醫院的院長「蘇伊妍」，是一位真心熱愛大自然的植物醫生。她從小受到家人與世俗的歧視與冷落，在孤獨中長大，因而失去了對人和愛情的信任，總是與他人保持距離。然而，在面對「權采宇」那純粹又強烈的執著逐漸轉化為愛情的過程中，她的內心開始陷入了巨大的混亂。

這也是蔡秀彬自 2018 年出演《狐狸新娘星》後，以明年的播出時間為基準，時隔 9 年再度重返 SBS 電視台黃金檔。此外，她今年下半年還有與 Netflix 合作的原創劇集《給我充電吧》蓄勢待發。



禹棹奐首度挑戰「反社會心理變態」！名編劇金伊英親自操刀

男主角禹棹奐則在劇中擔綱「權采宇」一角。身為頂尖企業「繡球花集團」的二公子，他擁有逆天顏值、頂級學歷與超高智商，但無奈天生大腦前額葉功能異常，因而帶有反社會人格（心理變態）的傾向。

這是禹棹奐出道以來首度挑戰反社會人格的高難度演技。在劇中，他將在遇見女主角蘇伊妍之後，逐漸發生蛻變並陷入真正的愛情，其細膩的內心轉折相當令人期待。



據悉，新劇《花是誘餌》將由曾執筆《華政》、《獬豸》、《絕世網紅》的明星編劇金伊英負責操刀劇本，並由知名數位內容工作室 WHYNOT Media 傾力製作，目前暫定於 2027 年 5 月 在 SBS 電視台隆重開播。

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