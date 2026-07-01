神童＆金钟旼有望时隔5年回归《大逃脱：The Story》第二季！TVING回应「讨论中」，老班底再合体引期待

神童与金钟旼传出有望加入《大逃脱：The Story》第二季，若顺利回归，熟悉的推理化学反应也有望再次登场，让不少观众期待不已！

今日（1日）据韩媒报导，神童与金钟旼传出有望加入 TVING 新综艺《大逃脱：The Story》（《大逃出》）第二季。两人若成功回归，将是继2021年播出的《大逃脱》第四季后，睽违约5年再次加入《大逃脱》系列，消息一出也让许多老粉瞬间期待不已。对此，TVING方面表示：「神童与金钟旼的加入目前仍在讨论阶段。」



过去在《大逃脱》中，神童凭藉敏锐观察力与出色推理能力，担任队伍中的「大脑担当」，并以「神队长」等称号深受观众喜爱。如今有望重新回归「大逃脱宇宙」，再度展现他的推理魅力，也让人期待他这次会带来哪些精彩表现。



而金钟旼也有望一同回归，他过去在节目中总是以迷糊又可爱的一面制造笑点，却时不时展现出令人惊喜的「间歇性天才」魅力，成为《大逃脱》中不可或缺的存在。若这次能再次加入，相信也会带来更多意想不到的名场面。



《大逃脱》是一档以超越时空的场景展开冒险逃脱的综艺节目，自2018年至2021年间共推出四季，并由郑钟然PD打造独特的「大逃脱宇宙」，累积大批忠实粉丝，也成为 tvN 代表性综艺系列之一。



不过，随著郑钟然PD转往 TEO，第五季制作一度陷入不确定。相隔4年后，节目以《大逃脱：The Story》之名於 TVING 重新回归，但当时神童、金钟旼、P.O等原班成员并未参与，改由高庚杓、伯贤、吕珍九等6人体制登场，也引发观众不同评价。如今传出老班底员有望回归，也再次掀起外界对新一季的期待。



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