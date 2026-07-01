8年感情断裂！Code Kunst分手圈外女友，去年曾说「结婚一直拖」

韩国实力派歌手兼音乐制作人Code Kunst，与爱情长跑8年的圈外女友，终究没能走到最后，近日传出已低调结束恋人关系，让不少粉丝相当震惊。

根据韩媒《TenAsia》报导，Code Kunst与同为1989年出生的圈外女友自2016年起便相互扶持、陪伴彼此走过多个年头，是演艺圈内公认的稳定情侣。女方任职於时尚杂志业界，能力出众，两人因时尚、音乐与共同饲养的宠物猫等兴趣而更加契合，恋情在圈内外都备受祝福。然而经过长时间的慎重思考，两人最终决定「退一步」，改为替彼此的未来加油，选择各走各的路。



据身边友人透露，Code Kunst近年来同时忙於综艺节目录制与音乐制作，行程满档、几乎没时间休息，即使面临分手低潮，仍默默专注於创作与既定节目行程，用工作填满生活。

Code Kunst去年3月曾在某档网路综艺上罕见松口对未来的想法。当时他坦言：「我也很想结婚、生小孩，但虽然每个人嘴上都会说想结，我觉得自己现在必须先有所取舍，不过我们总是把计画往后延到『明年』，明明这些都是人生中该面对的事。」一番话透露出在事业与爱情之间的拉扯，当时就引起许多网友共鸣。



Code Kunst於2013年以单曲《Lemonade》出道，凭藉独特音乐品味，陆续推出《花》、《JOKE!》、《XI》等多张高完成度专辑，稳坐韩国嘻哈圈代表制作人之一。不仅如此，他也在《我独自生活》、《Show Me The Money》系列等热门综艺中展现机智口才与犀利评审风格，深受大众喜爱。虽然感情路暂时画下句点，但未来在音乐与放送活动上，仍将持续活跃，粉丝也期待他能尽快走出情伤，带来更多好作品。

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