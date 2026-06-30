《Running Man》越南粉丝见面会突喊卡！开唱前10天紧急取消，惊爆「这原因」太尴尬

韩国超人气综艺《Running Man》原定下月4日在越南胡志明市西贡河畔公园举办的海外粉丝见面会，今（30）日惊传因不可抗力因素确定延期，消息一出让不少已准备抢票的铁粉超错愕！

根据韩媒《My Daily》报导，这场见面会原本预计全员到齐，包括国民MC刘在锡、「王鼻子哥」池锡辰、「能力者」金钟国、Haha、宋智孝、梁世灿，以及新加入的搞笑担当池睿恩，通通都在名单上。这也是池睿恩正式加盟节目后，首度跟著哥哥、姐姐们出征海外会粉丝，原本话题性十足，没想到却在最后关头踩煞车。



虽然主办方对外声称是「不可抗力因素」导致取消，但圈内知情人士透露，真正原因其实是票房不如预期，售票情况实在太惨烈，才不得不忍痛喊停。消息传开后，韩网也掀起热议，不少人感叹：「票价是不是开太高了？」、「海外场越来越贵，粉丝真的负担不起」等。



回顾《Running Man》的海外足迹，他们在韩国综艺圈首开先例，把粉丝见面会当成偶像歌手巡演在跑！从2013年香港亚洲国际博览馆起跑，之后陆续征战中国内地、新加坡、泰国、印尼、马来西亚、台湾、澳门等地，疫情期间曾改以线上形式进行，2023年从菲律宾重启实体场。而越南则是继2019年之后，时隔7年预计二度造访，如今无奈喊卡，也只能跟当地粉丝相约「下次再见」。



最近韩国艺人到海外办见面会临时取消的案例可说是一桩接一桩，业界分析，主因多半与票价订得过高有关，导致粉丝宁可观望也不愿埋单，也让主办单位一个头两个大。只能说海外见面会虽然赚快钱，但要粉丝掏出荷包，还是得靠佛心价格才行啊！

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