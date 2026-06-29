 GD點讚「世界盃版 BIGBANG」！梅西、C羅秒變二代天團，哈蘭德「神還原」太陽打坐名場面全網笑翻

那個一天到晚在網路高速衝浪、走在潮流最前線的男人又出現了！

近日有眼尖網友發現，男團 BIGBANG 隊長 G-Dragon（權志龍）在一則 IG 圖片貼文中驚喜按讚，圖中利用 AI 技術將當今世界足壇五大最具實力與人氣的頂級球星，「神還原」化身為「世界盃版 BIGBANG」。五人的造型完全套用了當年紅遍全球的神曲《Fantastic Baby》MV 視覺，畫面張力拉滿，效果十足！

在這張被 GD 本人親自「認證」的 AI 概念照中，五位傳奇球星的 K-pop 偶像造型可說是各有千秋。梅西（Lionel Messi）位於左上角，頂著一頭藍綠色側分短髮，對應原版中 T.O.P 的壞男孩冰山風格；哈蘭德（Erling Haaland）穩坐 C 位，金色長髮向上狂野豎起，完美致敬原版中 太陽的招牌莫霍克髮型。

C羅（Cristiano Ronaldo）位於右上角，留著一頭極具視覺衝擊的偏分長髮，對應的正是當年 GD 本尊超難駕馭的「海帶髮型」。孫興慜位於左下角，頂著一頭齊劉海的呆萌小馬桶蓋頭，對應勝利。姆巴佩（Kylian Mbappé）位於右下角，銀白色遮眼瀏海短髮對應原本的 大聲。



最絕的是，原 PO 隨後還加碼釋出了五位巨星的「個人概念照」。其中，曼城當家前鋒哈蘭德被設計成坐在一張奢華虎皮上打坐冥想，其實這不僅是哈蘭德在現實球場上進球後的招牌「禪定冥想」慶祝動作，更剛好與《Fantastic Baby》MV 當中，太陽坐在王座上打坐的經典名場面不謀而合，讓大批 VIP（BIGBANG 粉絲名）稱讚原PO超有sense。



此外，GD 與 2026 年 FIFA 世界盃足球賽的緣分可不僅僅停留在網路上按讚。早在開賽前，他便帶領個人潮流品牌 PEACEMINUSONE 攜手 Nike 與韓國足球協會（KFA），強強聯手推出了名為「Tigers of Asia（亞洲之虎）」的三方聯名系列，將足球文化與街頭潮流完美融合，展開了一場轟動時尚圈的跨界合作，早已掀起一波瘋狂搶購潮！



▽最後來回顧一下這支YouTube播放量已突破6.6億的經典MV：



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