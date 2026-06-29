 GD点赞「世界杯版 BIGBANG」！梅西、C罗秒变二代天团，哈兰德「神还原」太阳打坐名场面全网笑翻

那个一天到晚在网路高速冲浪、走在潮流最前线的男人又出现了！

近日有眼尖网友发现，男团 BIGBANG 队长 G-Dragon（权志龙）在一则 IG 图片贴文中惊喜按赞，图中利用 AI 技术将当今世界足坛五大最具实力与人气的顶级球星，「神还原」化身为「世界杯版 BIGBANG」。五人的造型完全套用了当年红遍全球的神曲《Fantastic Baby》MV 视觉，画面张力拉满，效果十足！

在这张被 GD 本人亲自「认证」的 AI 概念照中，五位传奇球星的 K-pop 偶像造型可说是各有千秋。梅西（Lionel Messi）位於左上角，顶著一头蓝绿色侧分短发，对应原版中 T.O.P 的坏男孩冰山风格；哈兰德（Erling Haaland）稳坐 C 位，金色长发向上狂野竖起，完美致敬原版中 太阳的招牌莫霍克发型。

C罗（Cristiano Ronaldo）位於右上角，留著一头极具视觉冲击的偏分长发，对应的正是当年 GD 本尊超难驾驭的「海带发型」。孙兴慜位於左下角，顶著一头齐刘海的呆萌小马桶盖头，对应胜利。姆巴佩（Kylian Mbappé）位於右下角，银白色遮眼浏海短发对应原本的 大声。



最绝的是，原 PO 随后还加码释出了五位巨星的「个人概念照」。其中，曼城当家前锋哈兰德被设计成坐在一张奢华虎皮上打坐冥想，其实这不仅是哈兰德在现实球场上进球后的招牌「禅定冥想」庆祝动作，更刚好与《Fantastic Baby》MV 当中，太阳坐在王座上打坐的经典名场面不谋而合，让大批 VIP（BIGBANG 粉丝名）称赞原PO超有sense。



此外，GD 与 2026 年 FIFA 世界杯足球赛的缘分可不仅仅停留在网路上按赞。早在开赛前，他便带领个人潮流品牌 PEACEMINUSONE 携手 Nike 与韩国足球协会（KFA），强强联手推出了名为「Tigers of Asia（亚洲之虎）」的三方联名系列，将足球文化与街头潮流完美融合，展开了一场轰动时尚圈的跨界合作，早已掀起一波疯狂抢购潮！



▽最后来回顾一下这支YouTube播放量已突破6.6亿的经典MV：



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