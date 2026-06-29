尹敬浩發長文感謝《金特務：本色回歸》收視飆升！蘇志燮一句「我每天都13小時不說話」，讓他笑認：自己挖坑自己跳

《金特務：本色回歸》播出僅2集便衝上15.7%收視，尹敬浩親自立下的「13小時無言修行」公約也正式成真！面對自己挖坑給自己跳的挑戰，他透過 IG 留下感性又搞笑的長文，分享收視爆發後的心情 XD

尹敬浩28日在 IG 限時動態寫下：「也許我接下來會有13個小時不能說話，所以想先在這裡留下想說的話。」他表示，《金特務：本色回歸》播出第2集便突破15%收視，身為劇中演員，真的非常感謝觀眾給予的熱愛。而當他思考該如何回報這份支持時，也想起自己在製作發佈會上許下的收視公約。



回憶當時的約定，尹敬浩坦言自己曾苦惱：「大家都開心、都在感謝的時刻，只有我一個人進行13小時無言修行，究竟有什麼意義呢？」但他也想起崔代勳與孫娜恩當時暖心表示「那我也一起做吧」，感動說道：「真的很感謝我的同事們，也許正因為有這樣的夥伴，《金特務：本色回歸》才能獲得這麼大的喜愛。」



尹敬浩也分享可愛的小插曲，笑說：「蘇志燮哥聽到這件事後，還很淡定地說自己平常每天就有13個小時沒說話，讓我感受到他果然是個大器的人，甚至讓我懷疑他是不是期待更強的公約。」他也自嘲表示，原本「13」是為了紀念蘇志燮睽違13年回歸SBS，沒想到最後竟變成自己挖坑給自己跳，「以前老婆總叫我要小心說出口的話，現在才真正感受到這句話的重量。」



談到收視突破13%的心情，尹敬浩坦言：「真的非常開心。因為我知道13%的收視率是一道很高的門檻，雖然期待過，但其實不敢想像。」他也回憶首播9.5%的成績讓自己「甚至懷疑自己的眼睛」。雖然目前正與家人旅行，暫時無法立刻挑戰，但他承諾：「我尹敬浩，說出口的話一定會做到。雖然有很多想說的話，但這一次會用沉默回報大家的支持。」同時也感謝《金特務：本色回歸》所有工作夥伴，表示能共享這份喜悅是非常珍貴的回憶。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞