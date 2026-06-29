崔宇植遭爆「無視黑人粉絲」惹種族歧視爭議！親上火線澄清：錯過你，我真的很抱歉

人氣演員崔宇植親自針對近日在海外引發的種族歧視疑雲做出說明。

28日，崔宇植透過個人社群平台發布英文聲明表示：「如果因此錯過了你，我真的很抱歉。我盡力為大家簽名，但時間實在太短。真心希望下次還有機會再見到你。」

崔宇植近日捲入「無視黑人粉絲（黑人粉絲被跳過）」的爭議。26日，一名黑人女性在自己的社群平台上傳影片，表示自己在法國巴黎時裝秀現場遭到一名韓國演員種族歧視。



她表示，自己特地準備了海報，希望能獲得喜愛演員的簽名，但該名演員卻無視她，只替周圍其他粉絲簽名後便離開現場。

她寫道：「這是我在巴黎最糟糕的經歷。我平常不會輕易說出『種族歧視』這個詞，但這次真的太奇怪了，到現在手還在發抖。」她也表示：「沒有拿到簽名本身沒關係，但對方特地走到我面前，卻只替其他人簽名，這點讓我無法理解。當時現場只有我是黑人。」

由於影片中的演員身分很快被認出是崔宇植，但隨後也陸續有其他影片曝光，顯示崔宇植在現場也曾親切地替其他黑人粉絲簽名，成為反駁相關指控的證據。粉絲們一一出面分享崔宇植與粉絲們親切互動的截圖和影片，為他應援。

隨著爭議持續延燒，崔宇植親自以英文發文說明當時的情況，試圖平息風波。他強調，這並非刻意排除任何人，而是因現場可簽名的時間有限，才造成誤會。同時，他也向可能因此受到傷害的粉絲溫暖表示：「希望下次還能再見面。」

另一方面，崔宇植目前正投入tvN新戲《鯨魚星》的拍攝工作。由崔宇植、文佳煐、許南俊，以及劉宰明、姜漢娜、金麗珍、孔升妍等實力派演員們共同出演，一起譜寫動盪時代的熾烈愛情故事。

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