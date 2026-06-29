泳裝接力賽！40歲孫藝真仙氣、50歲嚴正化活力、30歲韓可璐俏皮、35歲林知衍性感…網跪：年齡只是數字

炎炎盛夏正式報到，韓星們紛紛換上火辣泳裝，大秀保養有術的好身材！從40代的「國民初戀」孫藝真、 50代的「歌視天后」嚴正化，到30代的美女演員韓可璐，以及因《黑暗榮耀》爆紅的35歲「國民惡女」林知衍，四位女神接力在社群平台上po出清涼戲水照，跨越年齡的健美線條讓粉絲看得目不轉睛，直呼「夏天真的來了」！

孫藝真辣曬度假日常，薄荷綠比基尼仙氣爆棚

本月21日（當地時間），孫藝真在個人SNS上PO出一系列美照，寫下「旅行的第四天」。 照片中的她背景是寶石般的祖母綠海洋，身穿清涼的薄荷色泳衣，外搭一件透膚罩衫，臉上掛著招牌燦爛笑容，舉手投足間盡是悠閒自在的度假氛圍。 沒有過多華麗裝飾，單靠自然健康的性感魅力，就輕鬆擄獲所有粉絲的心，不愧是「玄彬嫂」，產後狀態依舊好到發光！



嚴正化為母獻上遲來慶生旅，豹紋泳裝霸氣外露

出道多年的資深天后嚴正化也不落人後，近日公開了海邊旅遊的日常Vlog。 她寫下「給我的媽媽！！#媽媽遲來的生日！！#happy days #愛你媽媽」，滿滿孝心讓網友超感動。 照片中，她換上充滿個性的圖騰連身泳裝，一下在海邊悠閒漫步，一下開心擺出跳躍POSE，即使戴著墨鏡也能感受到她的滿滿活力！年過半百卻依舊維持緊實曲線，驚人的自我管理能力讓後輩都自嘆不如。



韓可璐漢江公園玩水去，斑馬紋泳裝俏皮吸睛

而30代的美女演員韓可璐，則是選擇留在首爾，現身汝矣島漢江公園的水上樂園參加活動。 她穿上黑白條紋的斑馬紋連身泳裝，在泳池邊大擺各種可愛姿勢，俏皮指數破表！她開心寫道：「從清涼玩水到美食，再到歡樂氛圍，是完美享受夏天的一天！」手拿陽傘站在池畔的模樣，宛如夏日女神降臨，散發滿滿青春活力。



林知衍峇里島度假解放真實身材，水藍色泳裝辣曬鎖骨線

靠著《黑暗榮耀》中「朴涎鎮」一角暴紅、被封為「國民惡女」的林知衍，近日也在社群平台分享印尼峇里島度假美照，短短時間就吸引超過33萬人朝聖。 照片中她身穿水藍色連身泳裝，隨意紮起長髮、將墨鏡推至頭頂，大方解放性感鎖骨和穠纖合度的身段，現年35歲的絕佳齡凍狀態令人讚嘆。 此外她還加碼公開一組海軍藍比基尼照，垂著長髮展現清純與性感並存的雙重魅力。 戲裡是讓觀眾恨得牙癢癢的惡女，戲外卻是笑容滿滿的甜妹，強烈反差讓粉絲直呼「太犯規了」！最近她又因電視劇《我的王室死對頭》紅上加紅，而她與演員男友李到晛自2023年公開認愛至今已3年多，男方也已於2025年5月正式退伍，感情穩定甜蜜也備受關注，可謂是愛情事業雙豐收。



四位女星用各自不同風格的泳裝時尚，完美示範了「年齡只是數字」這句話。 她們不僅展現了跨越世代的健康美，更用實際行動告訴大家，勤勞保養與運動才是維持女神狀態的不二法門！粉絲們也紛紛狂讚：「太犯規了，每個人都像少女！」。

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