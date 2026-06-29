崔宇植遭爆「无视黑人粉丝」惹种族歧视争议！亲上火线澄清：错过你，我真的很抱歉

人气演员崔宇植亲自针对近日在海外引发的种族歧视疑云做出说明。

28日，崔宇植透过个人社群平台发布英文声明表示：「如果因此错过了你，我真的很抱歉。我尽力为大家签名，但时间实在太短。真心希望下次还有机会再见到你。」

崔宇植近日卷入「无视黑人粉丝（黑人粉丝被跳过）」的争议。26日，一名黑人女性在自己的社群平台上传影片，表示自己在法国巴黎时装秀现场遭到一名韩国演员种族歧视。



她表示，自己特地准备了海报，希望能获得喜爱演员的签名，但该名演员却无视她，只替周围其他粉丝签名后便离开现场。

她写道：「这是我在巴黎最糟糕的经历。我平常不会轻易说出『种族歧视』这个词，但这次真的太奇怪了，到现在手还在发抖。」她也表示：「没有拿到签名本身没关系，但对方特地走到我面前，却只替其他人签名，这点让我无法理解。当时现场只有我是黑人。」

由於影片中的演员身分很快被认出是崔宇植，但随后也陆续有其他影片曝光，显示崔宇植在现场也曾亲切地替其他黑人粉丝签名，成为反驳相关指控的证据。粉丝们一一出面分享崔宇植与粉丝们亲切互动的截图和影片，为他应援。

随著争议持续延烧，崔宇植亲自以英文发文说明当时的情况，试图平息风波。他强调，这并非刻意排除任何人，而是因现场可签名的时间有限，才造成误会。同时，他也向可能因此受到伤害的粉丝温暖表示：「希望下次还能再见面。」

另一方面，崔宇植目前正投入tvN新戏《鲸鱼星》的拍摄工作。由崔宇植、文佳煐、许南俊，以及刘宰明、姜汉娜、金丽珍、孔升妍等实力派演员们共同出演，一起谱写动荡时代的炽烈爱情故事。

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