李準基睽違多年回歸古裝，Netflix新作竟要他當「地表最強反派」？

韓國電影圈傳來震撼消息！以《王的男人》紅遍亞洲、奠定花美男始祖地位的李準基，確定加盟Netflix全新原創古裝電影《鬼差》（暫譯/《도차비》），而且這回他不再演深情美男或正義英雄，而是要挑戰從影以來最強烈的「超級大反派」角色！

據韓媒吐露，李準基將在《鬼差》中飾演掌控全片緊張氛圍的強力惡角。 該片由近期以《王命之徒》創下韓國影史票房亞軍驚人紀錄的製作公司「On The Works」操刀，從企劃階段就備受業界關注。 加上曾執導《晝盲神探》與《第二個信號》的安泰鎮導演接下執導筒，幕後陣容堪稱黃金組合。



李準基與安泰鎮導演之間有段特別的緣分。 安導演正是2005年締造1051萬觀影人次神話的《王的男人》的助理導演，當年被譽為「李準基人生代表作」的那部電影正是兩人緣分的起點。 如今時隔多年再度合作，一個從助理導演晉升為掌舵者，一個從新人演員躍升為韓流巨星，兩人重逢會擦出什麼火花，已經讓影迷興奮到睡不著覺！



近年來韓國影視作品中的反派角色越來越受注目，像是《王命之徒》中飾演權臣「韓明澮」的劉智泰，靠著逼近100kg的霸氣體格與銳利眼神，帶來令人窒息的壓迫感，成為熱門話題。 而這次換成在古裝劇中向來以絕美外貌與華麗動作戲聞名的李準基來詮釋惡角，光是反差感就讓人期待值爆表！



回顧李準基的演藝之路，從電影《王的男人》的妖嬈戲子、《華麗的假期》的熱血青年，到電視劇《月之戀人-步步驚心：麗》的癡情皇子、《惡之花》的冷血殺人魔，再到《Again My Life》的正義檢察官、《阿斯達年代記：阿拉姆恩之劍》的驘勇戰士，他早已證明自己在愛情、驚悚、 動作等各類型題材中都能遊刃有餘。 這次選擇以Netflix古裝電影作為新挑戰，他要如何用獨特魅力顛覆觀眾對反派角色的想像，全球粉絲都在屏息以待。

據悉，《鬼差》目前已完成主要選角，預計於今年8月正式開拍，上映日期雖未公布，但消息一出已經在網路上引爆討論熱潮！

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