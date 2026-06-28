《金特務：本色回歸》才播2集就衝15.7%！尹敬浩13小時「無言修行」公約正式成真，網友敲碗無剪輯Vlog

SBS金土劇《金特務：本色回歸》開播後收視勢如破竹，播出短短2集就突破15%，也讓尹敬浩在製作發佈會上立下的「13小時無言修行」收視公約正式成真！

根據韓國尼爾森收視率統計，《金特務：本色回歸》第2集全國收視率衝上15.7%，首都圈15.9%，瞬間最高更來到18.1%，不僅拿下同時段與週迷你劇冠軍，首集9.5%、第二集便飆升至15.7%，驚人的收視成長也掀起熱烈討論。



隨著收視率突破13%，尹敬浩在製作發佈會上的收視公約也火速實現。當時他笑說：「收視率如果能破10%就已經很厲害了，不過因為蘇志燮前輩睽違13年回歸SBS，我們就以13%為目標吧！」還開玩笑表示，如果真的達成，希望《金特務：本色回歸》能推出第二季，「這是我的私心。」



沒想到一旁的朱相昱立刻起鬨：「那13%就去無言修行吧！」尹敬浩也豪爽接招，原本還笑說要「無言修行13天」，隨後馬上改口：「那就13個小時好了！」



向來因話超多、被封為演藝圈「Too Much Talker」的尹敬浩，如今真的得挑戰13小時一句話都不能說，也讓不少網友笑喊：「一定要兌現」、「好想看13小時無剪輯Vlog」、「這可能是他人生最難的挑戰吧」、「才播2集收視就衝到15.7%，看來真的很好看」、「尹敬浩今年真的大發」、「13小時加油」、「所以這個公約會在哪裡兌現？好期待」、「最近很難超過15%，好厲害」等，反應相當熱烈。

《金特務：本色回歸》改編自同名 Naver 網路漫畫，講述原本只是「世界上最普通的爸爸」的金部長，為了找回失蹤的唯一女兒，化身為「世界上最危險的男人」，展開驚險刺激的復仇行動。第2集也正式揭開蘇志燮重啟傳說級特務「Code Name 66」本能的劇情，讓觀眾更加期待後續發展。



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