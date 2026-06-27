徐仁國新劇《明天上班見！》首播獲好評！完美詮釋冷酷上司「3NO男」姜時宇

人氣演員徐仁國在《明天上班見！》中，完美化身為個性冷酷、卻能力出眾的職場上司，成功擄獲觀眾目光。

tvN全新月火劇《明天上班見！》於22日播出首集，徐仁國飾演姜時宇，是一位沒有笑容、沒有人情味、也沒有道歉可言，因而被稱為「3NO男」的冷酷職場主管，並以強烈的存在感留下深刻的第一印象。



劇中，姜時宇尚未登場前，就已被公司員工形容為一位要求嚴格、毫無破綻的人物，營造出緊張氛圍。當他首次在機場現身時，完全不受周遭情況影響，始終我行我素，將冷漠又理性的「3NO男」特色展現得淋漓盡致。



回到公司後，姜時宇充分展現出「工作能力超強的人」與徹底奉行原則的作風。他發現即將上市的冰箱存在無法製造完整冰塊的瑕疵後，立刻下令全面停止上市。即使車智允（朴智賢 飾）擔心因此讓競爭對手搶得先機而出面勸阻，他仍堅定表示：「不能急著推出尚未完成的產品。」展現出毫不妥協的專業精神。





到了節目後半段，劇情描寫姜時宇偶然撿到車智允的工作筆記。他翻閱後，發現裡面密密麻麻記錄著許多新穎創意，因此重新認識了智允的潛力與能力，也讓觀眾更加期待兩人之間的關係將會如何發展。





徐仁國透過克制的表情，以及沉穩卻充滿份量的語氣，立體詮釋了不輕易流露真心的姜時宇。尤其是他對戲時，細膩展現眼神中的微妙變化，更從首播開始就大幅提升了觀眾的投入感。

展現徐仁國全新演技面貌的tvN《明天上班見！》，每週一、二晚間8點50分播出，全球觀眾也可透過Amazon Prime Video收看。



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