蘇志燮睽違13年回歸SBS！親曝接演《金特務：本色回歸》契機，回應撞名作品「風格完全不同」

期待已久的蘇志燮回歸啦！他在《金特務：本色回歸》中挑戰兼具動作魅力與深厚父愛的新角色，發布會上也親自公開了接演這部作品的原因！

《金特務：本色回歸》改編自同名 Naver 網路漫畫，講述原本只是「世界上最普通的爸爸」的金部長，為了找回失蹤的唯一女兒，化身為「世界上最危險的男人」，展開一場驚險刺激的復仇行動。作品結合強烈動作場面與深刻情感，還集結蘇志燮、崔代勳、尹敬浩、朱相昱、孫娜恩等演員出演，播出前便受到許多觀眾期待！



而本劇最大的看點之一，就是蘇志燮睽違13年回歸SBS。在製作發佈會上，談到再次與SBS合作的心情，他感性表示：「1996年我透過SBS電視劇《模特兒故事》出道，第一次擔任主演也是在SBS，對我來說有特別的意義。」他也表示，SBS就像自己的「故鄉」一樣，這次再次回到熟悉的地方拍攝，讓他感到安心又幸福。



談到接演原因，蘇志燮透露自己一直想再次挑戰動作劇，但真正吸引他的，是金部長背後深厚的父愛故事。從從獨自撫養女兒的父親心境，到女兒失蹤後不顧一切踏上尋找之路時的痛苦與掙扎，都讓他感受到這是一個充滿挑戰的角色。「我不只是想呈現精彩的動作戲，也希望展現角色內心的情感與父愛，這會成為一次很大的演技挑戰，因此決定出演。」



此外，由於《金特務：本色回歸》（김부장）與柳承龍主演的《金部長的夢想人生》（서울 자가에 대기업 다니는 김부장 이야기）名稱中都包含「김부장（金部長）」一詞，兩部作品也因此受到外界比較。對此，蘇志燮表示：「我目前還沒有看過那部作品，雖然都包含『金部長』這個名字，但兩部作品的風格完全不同，所以沒有特別受到影響。」



談到作品魅力，他表示：「暢快過癮的動作場面，以及每個角色各自擁有的故事彼此融合，會讓觀眾感受到觀看樂趣。」他也透露，雖然金部長因女兒失蹤背負沉重情緒，但與朋友相處時仍會展現溫暖幽默的一面。



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