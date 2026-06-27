徐仁国新剧《明天上班见！》首播获好评！完美诠释冷酷上司「3NO男」姜时宇

人气演员徐仁国在《明天上班见！》中，完美化身为个性冷酷、却能力出众的职场上司，成功掳获观众目光。

tvN全新月火剧《明天上班见！》於22日播出首集，徐仁国饰演姜时宇，是一位没有笑容、没有人情味、也没有道歉可言，因而被称为「3NO男」的冷酷职场主管，并以强烈的存在感留下深刻的第一印象。



剧中，姜时宇尚未登场前，就已被公司员工形容为一位要求严格、毫无破绽的人物，营造出紧张氛围。当他首次在机场现身时，完全不受周遭情况影响，始终我行我素，将冷漠又理性的「3NO男」特色展现得淋漓尽致。



回到公司后，姜时宇充分展现出「工作能力超强的人」与彻底奉行原则的作风。他发现即将上市的冰箱存在无法制造完整冰块的瑕疵后，立刻下令全面停止上市。即使车智允（朴智贤 饰）担心因此让竞争对手抢得先机而出面劝阻，他仍坚定表示：「不能急著推出尚未完成的产品。」展现出毫不妥协的专业精神。





到了节目后半段，剧情描写姜时宇偶然捡到车智允的工作笔记。他翻阅后，发现里面密密麻麻记录著许多新颖创意，因此重新认识了智允的潜力与能力，也让观众更加期待两人之间的关系将会如何发展。





徐仁国透过克制的表情，以及沉稳却充满份量的语气，立体诠释了不轻易流露真心的姜时宇。尤其是他对戏时，细腻展现眼神中的微妙变化，更从首播开始就大幅提升了观众的投入感。

展现徐仁国全新演技面貌的tvN《明天上班见！》，每周一、二晚间8点50分播出，全球观众也可透过Amazon Prime Video收看。



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