《鐵拳教育》金武烈爆紅背後超心酸！《劉QUIZ》淚憶無名時期年收低慘，老婆一句話讓全網淚崩

演員金武烈最近憑藉 Netflix 影集《鐵拳教育》掀起全球熱潮，成為話題主角，並在登上《劉QUIZ》後公開無名時期的生活困境。

24日播出的 tvN 綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》節目尾聲公開了下週預告，金武烈與尹昇娥夫妻將作為嘉賓出演。



當天在《劉QUIZ》中，他也對《鐵拳教育》的成功表達感謝。金武烈笑說：「鄰居們10年來第一次稱讚我很帥。」節目還提到，前職業摔角選手兼好萊塢演員約翰・希南（John Cena）曾上傳一張與金武烈神似的照片，並公開向他「Shout-out（公開致意）」，引發熱烈話題。



此外，他也分享了《鐵拳教育》的拍攝幕後故事，以及成為許南俊榜樣（Role Model）的感想。兩人還互相恭喜了對方。

另一方面，金武烈也坦言自己無名時期生活十分艱辛，甚至一年收入只有20萬韓元（約台幣4124元，美金129.52）。同行出演的妻子尹昇娥更眼眶泛淚，透過影片留言對丈夫說：「老公，我們一起走過了很長的一段時間。」流露出滿滿感動，網友們也非常期待聽到夫妻倆的故事。



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