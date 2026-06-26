吸血亲哥才被关！朴修弘大嫂恶意造谣「私生活混乱」遭求刑10个月，二审道歉求轻判：想当不丢脸的妈

南韩知名艺人朴修弘被亲生哥哥当成摇钱树、惨遭全家吸血的家丑案再有新进展！除了贪污公款的亲哥日前已遭判刑入狱之外，当初在背后推波助澜、恶意散布私生活谣言的大嫂李某，昨日也在二审上诉法庭上迟来地向朴修弘夫妇低头致歉，并请求法官从轻量刑。

昨（25）日，首尔西部地方法院刑事上诉1庭审理的「违反资讯通信网法（名誉毁损）」二审结审公判中，检方要求法官驳回被告人的上诉，并维持原审求刑——有期徒刑 10 个月。

回顾整起荒谬案情，大嫂李某先前在通讯软体 KakaoTalk 的多人群组中，公然散布「朴修弘在进行演艺活动期间曾与女性同居」等涉及私生活的虚假讯息，试图营造朴修弘私生活不检点的形象，涉嫌毁损朴修弘的名誉而遭到起诉。

李某律师曾主张，大嫂曾在朴修弘家多次目击女性用品，因此有足够理由相信朴修弘正与女性同居，辩称这些言论并非在明知是假话的情况下故意捏造、构陷。律师更强调，当初朴修弘透过媒体将家族财产纠纷公诸於世后，大嫂做出的「防御性回应」，绝非刻意诽谤。



然而，一审法庭对此并不买帐，法官痛斥大嫂：「犯罪动机是为了在自己与丈夫的法律纠纷中营造有利的舆论，恶意诽谤被害人（朴修弘）。」当时判处其罚金 1200 万韩元，但大嫂不服提出抗诉。

在昨日二审最后的法庭陈述中，李某终於向朴修弘及其妻子金多艺表达歉意，并恳求法官从轻量刑：「虽然只是我和朋友们极其私底下的对话，但因此对朴修弘先生和金多艺女士造成伤害，我深感抱歉。当时我觉得自己的所作所为是对的，但如今回头看，才惊觉是多么的轻率与愚蠢。我在深刻反省，保证绝不再犯。我想成为一个不让孩子们感到丢脸的妈妈。」二审宣判将於 7 月 23 日在首尔西部地方法院揭晓。

此外，本案延伸的另一桩庞大官司也已尘埃落定。朴修弘的亲哥哥朴某，因涉嫌非法贪污演艺经纪公司数十亿公款及同胞弟弟朴修弘的巨额演艺酬劳，已於今年2月遭最高法院判处有期徒刑 3 年 6 个月实刑定谳。

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