「觀眾們對不起！」《鐵拳教育》1、2集反派私下合體抱緊緊，網笑：壞蛋們的售後服務

Netflix原創韓劇《鐵拳教育》持續席捲全球，劇中兩大惡角金到建和劉泰珠，最近竟然在現實生活中上演「反派大團結」！金到建日前在個人社群曬出一張合照，畫面中他從背後環抱劉泰珠，兩人笑得超燦爛，親密程度讓劇迷全看傻。

他更在文中幽默向觀眾致歉：「要跟《鐵拳教育》的觀眾說聲對不起，第一集的大壞蛋跟第二集的大壞蛋見面還喝到酒了。」他透露，戲裡一碰面就闖禍不斷的兩人，私下其實是互相應援的好兄弟，更大讚「雖然角色是惡角，但本人都是好人啦！」



這對「惡役CP」的意外合體，讓粉絲驚喜直呼「現實世界好溫馨」、「兩人化學反應也太強」。據了解，《鐵拳教育》描述負責維護校園秩序的「教權保護局」，對抗失控學生、恐龍家長甚至問題教師的痛快故事，播出後不僅在韓國熱度爆表，更攻佔Netflix非英語系節目排行榜冠軍。

金到建在首集飾演校園暴力加害者金光洙（依仗身為國會議員的父親，在大韓高中成為校園霸凌的帶頭者的俊亨校園霸凌的助手與執行者），劉泰珠則是在第二集化身汽車科老大朴成煥，兩人在劇中都是讓人恨得牙癢癢的角色，如今戲外反差萌互動，意外成為話題焦點。



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