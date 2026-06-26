「观众们对不起！」《铁拳教育》1、2集反派私下合体抱紧紧，网笑：坏蛋们的售后服务

Netflix原创韩剧《铁拳教育》持续席卷全球，剧中两大恶角金到建和刘泰珠，最近竟然在现实生活中上演「反派大团结」！金到建日前在个人社群晒出一张合照，画面中他从背后环抱刘泰珠，两人笑得超灿烂，亲密程度让剧迷全看傻。

他更在文中幽默向观众致歉：「要跟《铁拳教育》的观众说声对不起，第一集的大坏蛋跟第二集的大坏蛋见面还喝到酒了。」他透露，戏里一碰面就闯祸不断的两人，私下其实是互相应援的好兄弟，更大赞「虽然角色是恶角，但本人都是好人啦！」



这对「恶役CP」的意外合体，让粉丝惊喜直呼「现实世界好温馨」、「两人化学反应也太强」。据了解，《铁拳教育》描述负责维护校园秩序的「教权保护局」，对抗失控学生、恐龙家长甚至问题教师的痛快故事，播出后不仅在韩国热度爆表，更攻占Netflix非英语系节目排行榜冠军。

金到建在首集饰演校园暴力加害者金光洙（依仗身为国会议员的父亲，在大韩高中成为校园霸凌的带头者的俊亨校园霸凌的助手与执行者），刘泰珠则是在第二集化身汽车科老大朴成焕，两人在剧中都是让人恨得牙痒痒的角色，如今戏外反差萌互动，意外成为话题焦点。



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