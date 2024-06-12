「短髮女神」高準熹捲入「勝利事件」遭唾棄！時隔6年首次吐露苦水：經紀公司放任不管，民眾只當我承認了，害媽媽得了抑鬱症

一提到韓劇中的「短髮女王」，眾人一定會想到演員高準熹，然而這些年她如同退圈一般銷聲匿跡，一切皆因她捲入了震驚整個韓娛圈的「Burning Sun事件」（又名「勝利門」）。

最近隨著BBC再次揭秘「Burning Sun事件」，相關人員再次被推上輿論的風口浪尖，高準熹就是其中之一。 最近她做客了張聖圭的YouTube節目，向民眾吐露了6年來的委屈。

高準熹說：「說實話，我真的不知道為什麼我會與Burning Sun有關。 我不知道Burning Sun在哪裡，也沒有去過Burning Sun。 就像剛才您提到的那樣，這件事已經過去了一段時間。 我一直在堅持說我與此無關。 但沒有人相信我，他們只是編輯片段進行報導。 」

她繼續說：「那張照片是我和那個人一起參加《W》雜誌乳腺癌宣傳活動時拍的。 他當時和我在同一家經紀公司，只要求和我合照一張，我就和他拍了一張照片。 但由於我和他沒有在Ig上互相關注，所以我不知道他在Ig上發佈了那張照片。 當Burning Sun事件爆發時，我來得及關注此事，因為當時正在拍戲。 然後朋友們開始給我打電話。 說我怎麼怎麼樣、論壇裡和我同一個公司的ᄀᄌᄒ，問是不是就是我，各種留言就出來了。 於是我聯繫了公司，告訴他們這不是事實，以為事情會輕鬆解決。 但公司卻置之不理，大家以為我默認了那件事， 所以最後我離開了公司，雇了一位律師，獨自面對。 但網上還是有人不停留言，原本計畫的作品和工作都被取消了，發生了這種情況。 所以我想，為什麼會發生這樣的事情呢？ 」



高準熹繼續表示：「媽媽甚至（因為此事）得了抑鬱症。 每次想到媽媽，我都會流淚。 雖然我沒事，但聽到媽媽對我說「沒事，那不是我女兒（做的）」會讓我感到更難過，甚至她還對我隱瞞了抑鬱症的事實。 這件事讓我感到痛心。 有時我會想如果我不當演員的話，我媽媽也不會也不會這麼痛苦......」



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