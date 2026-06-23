宋江×李濬榮夢幻同框！新劇《四手聯彈》公開概念照，兩位男神化身鋼琴天才，8月首播讓粉絲超期待

這組合真的讓人超級期待！宋江、李濬榮主演的《四手聯彈》（Four Hands）即將登場，兩位男神將化身鋼琴天才展開對決，大家是不是也很好奇兩人在劇中會碰撞出什麼樣的火花呢？已經開始期待8月快點到來啦！

tvN新劇《四手聯彈》由宋江、李濬榮、張圭悧主演，劇情講述在聚集音樂天才的藝術高中中相遇的青春們，圍繞友情、愛情、競爭與成長展開的故事。今日 tvN 也公開宋江、李濬榮的角色概念照，兩位鋼琴天才的對立與化學反應立即吸引大家關注。公開的照片中，兩人以不同氛圍展現角色魅力，帥氣外貌與滿滿少年感也讓粉絲們相當期待！



劇中，宋江飾演韓國藝術高中音樂班一年級鋼琴天才「姜飛傲」。出身名門的他不僅擁有卓越琴藝，學業也始終名列前茅，被視為未來有望登上世界舞台的鋼琴新星。然而，看似完美無缺的他，內心卻始終渴望得到外祖父的認可。直到遇見競爭對手崔正堯，他首次感受到對方音樂中的震撼，也開始面對內心深處的不安與自卑。



李濬榮則飾演姜飛傲的競爭對手「崔正堯」。看似叛逆不羈、與古典音樂格格不入的他，其實擁有驚人的鋼琴天賦。因成長環境與家庭困境，他曾選擇逃避自己的才能，直到被姜飛傲的演奏重新點燃對音樂的熱情，才逐漸克服內心創傷，重新站上舞台。這段從迷惘到成長的過程，也讓角色魅力更加受到期待。



而《四手聯彈》也是宋江退伍後回歸演藝圈的首部作品，睽違許久再次以演員身分與觀眾見面，加上鋼琴天才角色設定，也讓粉絲們對他的回歸充滿期待。另一方面，李濬榮雖將於7月21日入伍，讓粉絲感到有些不捨，但他早已累積多部完成作品，接下來仍能陸續與大家見面，也算是帶來一份安慰啦～！



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