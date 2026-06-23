頂級豪門的盛夏清算！Viu原創劇《THE SEASON》何以成為今夏最不容錯過的華麗復仇爽劇？

隨著全劇六集在 Viu 正式上架，由 PCCW Media 與國際知名娛樂公司SK Global (《我的超豪男友》)強強聯手打造的 Viu Original 原創劇集《THE SEASON》旋即在全球掀起一陣追劇狂潮。這部作品不僅是首部成功進軍美國主流串流平台（Hulu）的港產英語劇集，更以其精緻奢華的鏡頭語言、緊湊窒息的心理博弈，顛覆了觀眾對傳統港劇的既定印象。

在炎炎夏日中，它就像一杯冒著氣泡、冰涼而帶著刺痛感的頂級香檳，上演著一場屬於香港上流社會的奢華清算。



《THE SEASON》將故事背景設定在香港頂尖權貴代表——Hext家族。在維多利亞港波光粼粼的盛夏中，一場超級奢華遊艇的下水禮派對拉開了故事序幕。香檳、華服、豪門世家，表面上看似光鮮亮麗，實則暗湧翻騰。由 Jessie Mei Li 飾演的暑期實習生Cola悄然闖入這個圈子，背後卻背負著 22 年前涉及Hext家族的驚天秘密與滔天恨意。



荷爾蒙炸裂！韓國肌肉男神李在允化身「最強保安主管」Jon Kim

在錯綜複雜的豪門角力中，除了女性之間的心理博弈，劇中的男性角色同樣張力十足。其中最吸睛的，莫過於憑藉《體能之巔：百人大挑戰2》展現完美身材而備受關注的韓國「肌肉男神」李在允。



李在允在劇中飾演Hext家族的最強保安主管——Jon Kim。他就像一個無處不在的影子，冷酷、專業、身手不凡，默默為這個龐大的家族剷除一切潛在麻煩。每當危險逼近，他總是第一個不著痕跡地解決危機，西裝下隱藏的完美肌肉與爆發力，讓每次登場都充滿了強烈的安全感與男性荷爾蒙。



更令觀眾津津樂道的，是Jon Kim與女主角Cola之間滿滿的互動與化學反應。身為家族的忠誠守護者，Jon Kim敏銳的職業直覺讓他第一時間察覺到Cola的異樣與不尋常；然而，隨著Cola步步推進她的復仇計劃，兩人從最初的懷疑、暗中試探、利益拉扯，到後來在危險邊緣碰撞出的火花，這種「敵對立場」在對戲時所展現的張力，更為這部充滿算計與陰謀的復仇劇增添了一絲情感層次。



演員神級表現！節奏明快、毫無冷場

一部優秀的爽劇，離不開演員的精彩詮釋與導演的精準把控。《THE SEASON》全劇僅有六集，這意味著它完全屏棄了傳統電視劇拖泥帶水的通病。從第一集的遊艇派對，到沙田馬場的階級博弈，再到後續同盟反目、甚至驚心動魄的遊艇爆炸，劇情推進極其緊湊、節奏拿捏極佳，真正做到了「全劇毫無冷場」。

在演員表現方面，影后級人馬與國際新生代演員的碰撞堪稱神級：

林嘉欣（飾演Fiona Hext）：作為金馬影后，她本次挑戰全英語對白，將豪門女王的霸氣與快、狠、準的氣場展現得淋漓盡致，被影評與網友一致封為本劇的 MVP 人物。



Jessie Mei Li（飾演Cola）：展現了極高超的心理戰術，將一個表面上天真無害，實則內心沉重的復仇女詮釋得層次分明。

星級陣容驚喜不斷：Kōki,飾演林嘉欣的女兒，母女間情感變化的對手戲火花四濺；盧靖姍、錢裕揚、Toby Stephens、吳育剛...等實力派演員的加入，以及人氣偶像盧瀚霆（Anson Lo）、邱彥筒（Marf）的驚喜客串與熱舞，更讓全劇每一幕都充滿亮點。







國際媒體盛讚：最值得一看的「夏日復仇爽劇」

這種「外來局外人深入虎穴、借力打力」的爽感設定，迅速抓住了國際影評人的眼球。美國權威影視媒體《Variety》盛讚本劇對香港準貴族階級的刻畫相當細緻；而《The Hollywood Reporter》亦對其充滿反轉的劇情給予高度評價。在炎熱的季節裡，觀眾不需要沉重的史詩歷史巨作，反而更渴望這種步步為營、節奏明快、將特權階級拉下神壇的「復仇爽劇」。《THE SEASON》精準地踩中了這個痛點，成為國際媒體口中最值得一看的夏日消暑作。



結語：極致奢華的視覺與情感盛宴

《THE SEASON》不僅拍出了維港天際線、西貢避風塘與豪華遊艇的奢華極致，包起了海洋公園、馬場更是首度開放給劇組進行拍攝，也深入了大排檔、街市等貼地日常，將香港中西交融、新舊並存的魅力推向了國際舞台。

如果你正在尋找一部可以讓你一口氣追完、既有驚心動魄的動作與陰謀、又有男神女神滿滿化學反應的劇集，那麼這部劇情緊湊、全員演技在線的華麗復仇爽劇《THE SEASON》，絕對是你的不二之選！有興趣的觀眾立即下載Viu App追看。

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