宋江×李浚荣梦幻同框！新剧《四手联弹》公开概念照，两位男神化身钢琴天才，8月首播让粉丝超期待

这组合真的让人超级期待！宋江、李浚荣主演的《四手联弹》（Four Hands）即将登场，两位男神将化身钢琴天才展开对决，大家是不是也很好奇两人在剧中会碰撞出什么样的火花呢？已经开始期待8月快点到来啦！

tvN新剧《四手联弹》由宋江、李浚荣、张圭悧主演，剧情讲述在聚集音乐天才的艺术高中中相遇的青春们，围绕友情、爱情、竞争与成长展开的故事。今日 tvN 也公开宋江、李浚荣的角色概念照，两位钢琴天才的对立与化学反应立即吸引大家关注。公开的照片中，两人以不同氛围展现角色魅力，帅气外貌与满满少年感也让粉丝们相当期待！



剧中，宋江饰演韩国艺术高中音乐班一年级钢琴天才「姜飞傲」。出身名门的他不仅拥有卓越琴艺，学业也始终名列前茅，被视为未来有望登上世界舞台的钢琴新星。然而，看似完美无缺的他，内心却始终渴望得到外祖父的认可。直到遇见竞争对手崔正尧，他首次感受到对方音乐中的震撼，也开始面对内心深处的不安与自卑。



李浚荣则饰演姜飞傲的竞争对手「崔正尧」。看似叛逆不羁、与古典音乐格格不入的他，其实拥有惊人的钢琴天赋。因成长环境与家庭困境，他曾选择逃避自己的才能，直到被姜飞傲的演奏重新点燃对音乐的热情，才逐渐克服内心创伤，重新站上舞台。这段从迷惘到成长的过程，也让角色魅力更加受到期待。



而《四手联弹》也是宋江退伍后回归演艺圈的首部作品，睽违许久再次以演员身分与观众见面，加上钢琴天才角色设定，也让粉丝们对他的回归充满期待。另一方面，李浚荣虽将於7月21日入伍，让粉丝感到有些不舍，但他早已累积多部完成作品，接下来仍能陆续与大家见面，也算是带来一份安慰啦～！



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