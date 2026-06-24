CCTV偷放閃，男帥女美超養眼！DIA前隊長奇熙賢認愛小2歲模特兒李相允，大阪牽手影片甜到蛀牙

韓國女團DIA出身的31歲成員奇熙賢，23日無預警投下戀愛震撼彈，公開與29歲模特兒李相允的戀情！兩人透過各自SNS同步曬出在日本大阪街頭拍的「CCTV約會影片」，並俏皮配文：「第一次在大阪用CCTV製造回憶」，大方認愛閃瞎眾人。

影片中，兩人在熱鬧的街道上十指緊扣漫步，發現上頭有監視器鏡頭后，立刻開心揮手比「耶」，笑容藏不住熱戀中的甜蜜悸動。 兩人不只肢體互動超有愛，最後還忍不住笑場，又繼續牽著手往前走去，滿滿粉紅泡泡讓粉絲直呼「太配了」。 同框畫面一曝光，演藝圈同事紛紛留言「哎一古」、「哎呀我的天」驚歎，網友也湧入祝福「恭喜」、「超級登對」。



除了影片，兩人也陸續上傳多張在同個景點拍攝的旅遊照，完全沒在避諱，等於直接官宣交往ing。



奇熙賢於2015年以DIA隊長兼主Rapper出道，憑著紮實饒舌功力圈粉無數。 2016年更殺進選秀節目《Produce 101》第一季，最終拿下第19名，雖然無緣以限定女團IOI出道，但表現仍令人印象深刻。 可惜DIA解散後，她近年並未繼續當藝人，而是轉往經紀公司「All My AnecDotes」擔任一般職員，回歸平凡生活。



至於男友李相允，則是擁有暖男外貌的搶手模特兒。 去年他還曾參加Channel A戀愛實境秀《Heart Pairing》，讓不少觀眾留下深刻印象。 如今相差2歲的姊弟戀正式公開，也讓外界看好這對高顏值情侶，紛紛敲碗多放閃。



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