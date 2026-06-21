40岁「短发女神」高准熹公开相亲！害羞初见面狂冒粉红泡泡　暖男对象连爸爸都认证

演员 高准熹 与第一位相亲对象见面的现场，在节目上公开后引发关注。

19日，MBN综艺节目《别人家的珍贵家人》在23日播出前，抢先公开了高准熹的相亲故事。

当天，高准熹第一次与相亲对象见面时，显得十分紧张。她坦率地表示：「好尴尬，我不知道该聊些什么。」一开头就紧张地狂灌水喝。



当相亲对象男问她：「你本来就比较怕生吗？」高准熹回答：「因为我是超级I人，又是A型，所以需要一点时间才能熟络。」之后，相亲对象自然地帮忙点餐，并持续与高准熹聊天。

而看到高准熹露出害羞微笑后，现场也有人表示：「看来她并不讨厌对方，第一印象似乎不错。」



原来，高准熹的父母当时就坐在咖啡厅的一角，亲自观看女儿的相亲过程。

高准熹的父亲解释说：「因为很好奇她会看上什么样的人，也想知道准熹会有什么反应，所以才过来看看。」



之后，高准熹的母亲看著相亲对象，露出满意的反应表示：「长相给人的印象非常好，身材也很好。」

父亲同样相当关注两人的互动，仔细观察他们的谈话后表示：「这位相亲对象有很多很有魅力的地方。」这番话也吸引了众人关注。



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