《我的王室死對頭》迎大結局！林知衍、許南俊發表終映感言：希望這段幸福時光不要結束

熱門韓劇《我的王室死對頭》的主演林知衍、許南俊、張勝祖，親自向一路支持本劇的觀眾表達感謝之意，讓人看了相當不捨～。

SBS金土劇《我的王室死對頭》（編劇姜炫珠、導演韓兌燮）講述被朝鮮史上惡女靈魂附身後變得狠辣的無名演員申瑞霜（林知衍 飾），與被稱為資本主義怪物的財閥車世界（許南俊 飾）之間，展開如戰爭般緊張刺激的浪漫喜劇故事。



本劇播出至第12集時，全國收視率達到10.5%，再度刷新自身最高紀錄。此外，還登上Netflix全球非英語節目週榜第2名。

《我的王室死對頭》憑藉林知衍與許南俊前所未見的浪漫喜劇火花、主演與配角們精準詮釋角色的實力、生動有趣的紮實劇本、細膩且充滿感性的導演手法，以及進一步提升沉浸感的配樂，展現出完美協同效應，持續掀起熱烈討論。在終映前夕，身為全球熱潮主角的林知衍、許南俊與張勝祖，也分享了真摯感想。





▼首先，同時飾演申瑞霜與姜團心，橫跨喜劇、愛情、動作等多種演技領域，再次證明無限戲路的林知衍表示：「在朝鮮惡女與膽小無名演員申瑞霜之間切換、一人分飾兩角並不容易，但非常感謝一路陪伴我們歡笑與落淚的觀眾朋友們。」她接著說：「希望瑞霜也能作為堅強又可愛的角色，長久留在大家的記憶中。」展現對角色深厚的感情。





▼透過車世界一角塑造出全新類型浪漫喜劇男主角的許南俊則表示：「在觀眾們超乎想像的愛與支持下，我度過了一段非常幸福的時光。幸福到甚至希望這段時間不要結束。」他也補充說：「真心感謝大家一直以來喜愛《我的王室死對頭》，並給予關心與支持。希望大家都能健康平安。」





▼飾演崔門道、負責撐起劇中緊張氛圍的張勝祖則說：「感謝大家每週都等待《我的王室死對頭》，為瑞霜與世界的愛情故事瘋狂，也很努力地討厭門道這個角色。」他接著表示：「看著《我的王室死對頭》逐漸成為大家心中的特別作品，對我而言也是一個美好的新世界。」





在日前播出的第12集中，申瑞霜終於意識到自己才是真正的申瑞霜，震撼結局為觀眾帶來前所未有的大反轉。究竟覺醒真實身分的瑞霜，是否能繼續留在21世紀的車世界身邊，也成為觀眾最關注的焦點。

《我的王室死對頭》第14集將於今（20）日晚間9點50分播出，海外由Netflix同步上線。

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